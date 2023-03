Drenagem ácida de minas transformada em água potável

Boitumelo Nkatlo, o fundador da BN-Aqua Solutions desenvolveu um tratamento que purifica a drenagem ácida de minas, transformando-a em água potável. Nkatlo acredita que esta solução tem o potencial de ajudar a combater a escassez de água na África do Sul.

"Desenvolvemos um protótipo no qual usamos um material de desperdício para tratar drenagem ácida de minas de forma a poder beber-se. Isto vai resolver algumas coisas como a disponibilidade de água, uma vez que, como sabe, na África do Sul, tivemos restrições no uso de água. Então, isso pode servir cerca de um milhão de pessoas'', realça Nkatlo.

A Unicef alerta que 190 milhões de crianças, em 10 países africanos, estão em elevado risco de uma tripla ameaça relacionada com a água – água imprópria, saneamento e higiene; doenças relacionadas; e alterações climáticas.

Esta quarta-feira comemora-se o Dia Mundial da Água, data instituída pelas Nações Unidas, em 1993, para promover a reflexão e discussão sobre problemas relacionados com os recursos hídricos.