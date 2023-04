De Euronews

Os sacos de plástico estão por todo o lado - a sujar as nossas ruas, a entupir os nossos rios, e a sufocar a vida selvagem no oceano.

Mas após anos de campanha de grupos ambientalistas, muitos locais proibiram-nos por completo.

Mais de 100 países têm agora uma proibição total ou parcial dos sacos de plástico de utilização única. Entre 2010 e 2019, o número de políticas públicas destinadas a eliminar progressivamente os sacos de plástico triplicou.

O que é uma proibição dos sacos de plástico?

A proibição dos sacos de plástico é uma lei que restringe a utilização de sacos de plástico nas lojas. Por vezes são totalmente proibidos, e por vezes os consumidores têm de pagar uma taxa para os comprar.

As proibições aplicam-se frequentemente apenas a sacos de plástico finos, com sacos mais grossos e reutilizáveis ainda disponíveis para compra.

O Bangladesh tornou-se o primeiro país a introduzir uma proibição dos sacos de plástico em 2002.

A nível mundial, as proibições são impostas com vários graus de severidade. No Quénia, o fabrico dos sacos - que entopem as infra-estruturas do país e provocam inundações - pode levar até quatro anos de prisão ou uma multa de 36.000 euros.

Sacos de plástico Canva

Estas proibições totais são comuns em toda a África e Ásia. Estas áreas importam grande parte do lixo "reciclável" do Norte Global e, portanto, enfrentam as consequências da má gestão do plástico de forma mais aguda.

Para além dos sacos de plástico, muitos países proíbem outros tipos de plástico de utilização única, como na UE que se livrou de talheres de utilização única, palhinhas, palitos de balão, e capsulas de café.

Quais são os países europeus que utilizam mais sacos de plástico?

Na Europa, 18 países impuseram proibições a sacos de plástico finos - incluindo França, Alemanha, Itália, Islândia, e Albânia.

Outros 23 países exigem aos consumidores o pagamento de uma taxa. Outros dois - Suíça e Noruega - permitem que a indústria do plástico imponha uma "taxa voluntária" sobre a utilização dos sacos.

O consumo de sacos de plástico é mais elevado nos países bálticos e nórdicos, revelam os dados do Eurostat de 2019. A Letónia (284 sacos por pessoa, por ano) e a Lituânia (332) consumiram muito mais sacos de plástico do que qualquer outro país europeu. Isto poderá mudar, contudo, a partir de 2025, as lojas letãs deixarão de poder dar sacos de plástico gratuitos. Uma proibição semelhante entrará em vigor na Lituânia este ano.

A menor utilização pode ser encontrada em Portugal (8), Bélgica (17) e Polónia (23). Portugal proibiu os sacos em 2021, dois anos após a Polónia.

As proibições de sacos de plástico funcionam?

As proibições de sacos de plástico têm tido, até agora, grande sucesso. Uma proibição de sacos de plástico finos na Califórnia reduziu o consumo em 71,5%.

As investigações mostram que os impostos também funcionam. De acordo com estudos existentes em 2019, os impostos e taxas levaram a uma redução de 66% na Dinamarca, mais de 90% na Irlanda, entre 74 e 90% na África do Sul, Bélgica, Hong Kong, Washington D.C., Santa Barbara, Reino Unido e Portugal, e cerca de 50% no Botswana e na China.

E o impacto também é visível no terreno.

Em 2022, na limpeza anual de uma praia em Nova Jersey, EUA - onde foi recentemente introduzida uma proibição - o número de sacos de plástico recolhidos caiu 37% em relação ao ano anterior. As palhinhas e as caixas de plástico para transporte de comida" take-away" caíram numa quantidade semelhante.

"É realmente encorajador ver baixar os números referentes a sacos de plástico, palhinhas e contentores de plástico ou esferovite", disse a Directora Executiva da Clean Ocean Action, Cindy Zipf. A Clean Ocean Action é uma instituição de caridade que é fundamental para organizar a limpeza da praia.

O que pensa o público da proibição dos sacos de plástico?

Os impostos são geralmente recebidos de forma negativa pelo público.

Mas os impostos sobre os sacos de plástico são uma história diferente. Na Irlanda - onde a utilização de sacos de plástico caiu 90% após a implementação de um imposto - a política foi muito popular.

"O imposto irlandês sobre os sacos de plástico provou ser tão popular junto do público irlandês que seria politicamente prejudicial eliminá-lo", escreveram investigadores num artigo de 2007.