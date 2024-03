Os levantamentos aéreos revelaram um branqueamento predominante dos corais de águas pouco profundas na maioria dos recifes estudados.

A Grande Barreira de Coral da Austrália está a ser atingida por um fenómeno de branqueamento em massa, confirmaram as autoridades.

O Instituto Australiano de Ciências Marinhas (AIMS) e a Autoridade do Parque Marinho da Grande Barreira de Coral disseram na sexta-feira que detectaram danos generalizados no local classificado como Património Mundial pela UNESCO.

Os levantamentos aéreos efectuados pelas duas autoridades em dois terços do parque marinho confirmaram que se está a verificar um branqueamento generalizado dos corais na Grande Barreira de Coral. É a quinta vez em oito anos que os cientistas observam danos extensos no recife.

"Os resultados são consistentes com o que temos visto, com temperaturas da superfície do mar acima da média em todo o Parque Marinho durante um longo período de tempo", diz o cientista chefe da Reef Authority, Dr. Roger Beeden.

"Os levantamentos aéreos do recife revelaram o branqueamento predominante de corais em águas rasas na maioria dos recifes pesquisados."

Padrão global de calor extremo causado pelas alterações climáticas

Os eventos de branqueamento em massa são um fenómeno moderno, diz a AIMS, causado pelo aquecimento dos oceanos devido às alterações climáticas. O branqueamento ocorre quando tensões como o calor extremo fazem com que os corais expulsem as algas que os sustentam com nutrientes e lhes dão a sua cor.

Os eventos anteriores ocorreram em 1998, 2002, 2016, 2017, 2020 e 2022. Antes disso, não há provas de um branqueamento tão generalizado nos 500 anos de registo de corais da Grande Barreira de Coral.

O evento de branqueamento em massa que se está a desenrolar segue-se a relatórios semelhantes de recifes de todo o mundo nos últimos 12 meses. As alterações climáticas amplificaram o efeito do fenómeno El Niño no oceano Pacífico, provocando temperaturas à superfície do mar que atingiram níveis recorde.

Os corais da Grande Barreira de Coral são visíveis por baixo das ondas sobre o recife Moore, na região marítima de Gunggandji, na Austrália. AP Photo/Sam McNeil

O programa governamental norte-americano Coral Reef Watch alertou para o facto de o planeta estar a caminhar para o seu quarto efeito global de branqueamento em massa, em que os recifes do Atlântico, do Pacífico e, potencialmente, do oceano Índico poderão todos branquear.

"No último verão do hemisfério norte, registou-se um stress térmico recorde nas Caraíbas e no Pacífico Oriental, causando um branqueamento grave e generalizado dos corais", afirma o Dr. David Wachenfeld, diretor do programa de investigação AIMS.

"Este evento de branqueamento maciço de corais na Grande Barreira de Coral faz parte de um padrão global de calor extremo, causado pelas alterações climáticas."

O que significa este evento de branqueamento em massa para a Grande Barreira de Coral?

A Grande Barreira de Coral é o maior sistema de corais do mundo, estendendo-se por mais de 2 300 km em 320 recifes ao largo da costa nordeste da Austrália.

"Como o ecossistema da Grande Barreira de Coral é tão grande, do tamanho de Itália, o stress térmico não é uniforme", afirma o Dr. Neal Cantin, investigador sénior da AIMS.

"Como resultado, estamos a observar diferenças entre os recifes no que diz respeito ao número de corais que estão completamente brancos".

O branqueamento é uma resposta de stress da qual os corais podem recuperar - dependendo da duração e intensidade do stress térmico. Mas deixa-os mais vulneráveis a doenças e um calor prolongado ou intenso pode resultar na morte dos corais.

O Dr. Cantin diz que os inquéritos aéreos e na água continuarão a documentar a extensão, profundidade e gravidade do branqueamento dos corais na Grande Barreira de Coral.

"Até que as pesquisas aéreas e na água sejam concluídas e os dados analisados, não podemos prever os impactos potenciais que se seguirão ao evento de branqueamento em massa deste ano".