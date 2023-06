De Euronews

Dados preocupantes revelam a necessidade de adoção de medidas urgentes.

O aquecimento global está a avançar mais rápido do que o esperado na Europa.

De acordo com o relatório anual da Organização Meteorológica Mundial e da rede europeia Copernicus, a temperatura média no velho continente é 2,3 graus mais quente do que no final do século XIX.

Este sobreaquecimento duplica a média global e alimenta vagas de calor e secas excecionais.

O aquecimento disparou desde a década de 1990, quebrando recordes de temperatura em várias ocasiões.

Tem sido geograficamente desigual, atingindo cerca de 2 graus acima da média grande parte da Europa Ocidental e até mesmo mais de 3,5 graus as regiões próximas do Ártico.

O verão de 2022 foi o mais quente já registado em muitos países europeus.

De acordo com o relatório, eventos climáticos extremos (como tempestades, inundações, incêndios, deslizamentos de terra e vagas de calor) mataram mais de 16 mil pessoas e afetaram diretamente 156 mil pessoas.