Islândia suspende caça à baleia para defender bem-estar animal

De Nara Madeira com

Em defesa do bem-estar animal governo da Islândia suspende caça à baleia. até agosto.

A Islândia suspendeu, pelo menos temporariamente, uma tradição ancestral polémica em nome do bem-estar animal: a caça à baleia.

O governo islandês anunciou uma moratória que vigorará, por agora, até ao final de agosto.

A decisão foi tomada porque uma inspeção feita pela Agência Alimentar Sueca, a pedido do governo islandês, concluiu que esta prática não cumpria os objetivos da Lei do Bem-Estar dos Animais. De acordo com o ministro da Alimentação é preciso impor mais restrições à pesca.