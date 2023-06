Embora as emissões de gases com efeito de estufa tenham diminuído, os peritos afirmam que os esforços ainda são "insuficientes" para atingir os objectivos para 2030.

A ação de França em matéria de emissões de gases com efeito de estufa é "insuficiente" e o país não está "preparado para enfrentar" as consequências das alterações climáticas, alertou um relatório do Conselho Superior do Clima (HCC).

O documento de 200 páginas, divulgado na quarta-feira (28 de junho), revela que o país foi atingido por fenómenos climáticos extremos em 2022. Estes eventos exigiram medidas de emergência a uma "escala excecional" - mas anos extremos deste tipo estão a tornar-se cada vez mais comuns, diz o relatório.

Os autores do texto afirmam que, embora se esteja a desenvolver um enquadramento sobre as alterações climáticas, este não incluiu até agora uma política económica capaz de desencadear a aceleração necessária para atingir os objetivos climáticos.

"O declínio das emissões de gases com efeito de estufa em França continua em 2022, mas a um ritmo que continua a ser insuficiente para atingir os objetivos de 2030", afirma o HCC.

Consequências das alterações climáticas estão a esmagar França

A Europa é o continente que regista o aquecimento mais rápido do mundo, de acordo com um relatório recente da Organização Meteorológica Mundial e do Serviço Copernicus para as Alterações Climáticas da União Europeia.

No ano passado, as temperaturas em França foram 2,9 graus Celsius superiores à média de 1991-2020.

Para além de ter sido o ano mais quente de que há registo, a precipitação foi também 25% inferior à média de 1991-2020.

Esta situação levou a uma redução da produção de energia hidroelétrica, a uma diminuição do rendimento das culturas, a efeitos na biodiversidade e a um excesso de mortalidade relacionada com o calor.

As condições excecionalmente quentes e secas resultaram em 2.816 mortes em excesso registadas pelo sistema de saúde em 2022. As condições meteorológicas extremas também criaram tensões sobre o abastecimento de água potável em 2000 municípios, tendo 8000 outros solicitado o reconhecimento de "catástrofes naturais" devido à seca.

Funcionários municipais carregam garrafas de água potável para serem entregues aos moradores de Corbere-les-Cabanes, sudoeste de França. RAYMOND ROIG / AFP

Grandes incêndios florestais queimaram 72000 hectares de terra, obrigando os serviços de combate a incêndios de França a pedir reforços ao estrangeiro. Os sumidouros de carbono correm o risco de ser queimados, reduzindo a sua capacidade de neutralizar as emissões.

As condições extremas do ano passado tiveram "impactos graves" nas pessoas, na economia, nas infraestruturas e nos ecossistemas, "excedendo a capacidade atual de prevenção e gestão de crises", concluem os peritos do instituto.

As emissões de gases com efeito de estufa diminuíram 2,7% em 2022, mas o HCC afirma que esta taxa é "insuficiente para atingir os objetivos (2030)."

O instituto salientou ainda que as condições amenas do inverno contribuíram para esta redução.

Governo francês deve "reconhecer a urgência" da situação

O HCC apelou ao Governo francês para que "reconheça a urgência" da situação, acelere a sua ação "insuficiente" para reduzir os gases com efeito de estufa e atualize os seus planos de adaptação climática “reativos."

Apesar dos passos positivos dados com o pacote "Fit for 55" da UE, os peritos afirmam que o atual ritmo de mudança não é compatível com a realização dos objetivos para 2030 dentro de sete anos.

"São necessárias medidas corretivas rápidas e profundas para atingir o ritmo de mudança esperado, as mudanças estruturais necessárias", afirmou o HCC.

Sol a nascer sobre a fábrica movida a carvão da multinacional francesa EDF em Cordemais Lavau-sur-Loire, oeste de França. LOIC VENANCE/AFP or licensors

O Comité apela a uma "política económica de grande alcance" que preveja um financiamento público e privado de 30 mil milhões de euros por ano até 2030 para descarbonizar a economia.

França deve "duplicar o ritmo" de redução das emissões de gases com efeito de estufa, afirmou o Ministro da Transição Ecológica, Christophe Béchu, à rádio France Info.

O objetivo é reduzir as emissões em 140 milhões de toneladas até 2030. A 5 de julho, será apresentado aos deputados um plano pormenorizado sobre a forma de o fazer.