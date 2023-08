Índia reduz a taxa de emissões em um terço em 14 anos

Árvores e energias renováveis ajudam a Índia a reduzir a taxa de emissões em 33%.

A taxa de emissões de gases com efeito de estufa da Índia diminuiu 33% em 14 anos, de acordo com as autoridades.

Esta descida é mais rápida do que o previsto e deve-se a um aumento da produção de energias renováveis e de cobertura florestal, segundo dois funcionários com acesso à última avaliação efetuada para apresentação às Nações Unidas.

As conclusões do relatório mostram que a Índia está no bom caminho para cumprir o compromisso assumido no âmbito da Convenção das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (CQNUAC) de reduzir a intensidade das emissões em 45% até 2030, relativamente ao nível de 2005.

A taxa de intensidade de emissões da Índia - a quantidade total de emissões de gases com efeito de estufa emitidas por cada unidade de aumento do Produto Interno Bruto (PIB) - diminuiu 33% entre 2005 e 2019, sublinharam funcionários a par dos preparativos do relatório da Terceira Comunicação Nacional (TNC).

Muitos países estão a preparar os seus relatórios TNC para atualizar a CQNUAC sobre os seus esforços para mitigar as emissões poluentes.

Índia atingiu a taxa de redução de emissões mais rápida de sempre

A taxa média de redução das emissões da Índia aumentou para 3% ao ano no período 2016-2019, contra apenas 1,5% no período 2014-2016.

Foi a redução mais rápida até à data e deveu-se, em grande parte, ao impulso dado pelo governo às energias renováveis, apesar de os combustíveis fósseis continuarem a dominar o cabaz energético.

"Há uma redução contínua da intensidade das emissões da economia indiana, o que mostra que o país conseguiu dissociar completamente o seu crescimento económico das emissões de gases com efeito de estufa", afirmou um funcionário, que não quis ser identificado, à agência noticiosa Reuters.

Os progressos alcançados na redução da intensidade das emissões devem ajudar a Índia a evitar a pressão dos países desenvolvidos para que deixe de utilizar carvão, disse o segundo funcionário.

Cobertura florestal e hidrogénio verde estão a ajudar a Índia a reduzir as emissões

Este funcionário disse que um aumento substancial na cobertura florestal e esquemas que promovem a geração não fóssil e visam as emissões nos setores industrial, automotivo e de energia levaram à redução acentuada na intensidade de emissões da Índia.

Em 2019, as florestas e as árvores cobriam 24,56%, ou 80,73 milhões de hectares, da Índia.

Recentemente, a Índia também tem tentado promover o hidrogénio verde, fabricado através da divisão de moléculas de água utilizando energia renovável.

Um terceiro funcionário disse que o relatório ainda não foi ratificado pelo gabinete federal.

O ministério do Ambiente da Índia não respondeu às questões colocadas pela Reuters na segunda-feira.

Energias renováveis são responsáveis por mais de um quarto da produção de eletricidade na Índia

Os dados da Autoridade Central de Eletricidade mostram que a energia não baseada em combustíveis fósseis - incluindo a energia hidroelétrica, nuclear e renovável - representou 25,3% da produção total de energia da Índia no ano fiscal que terminou em março, contra 24,6% três anos antes.

As centrais térmicas continuam a fornecer 73% da eletricidade consumida, contra cerca de 75% em 2019.

As principais economias do Grupo dos 20 (G20) falharam duas vezes no mês passado em chegar a acordo sobre a eliminação progressiva da utilização de combustíveis fósseis e sobre a definição de objetivos concretos para reduzir as emissões poluentes.

Os países em desenvolvimento, incluindo a Índia, estão a resistir a objetivos de redução de emissões mais elevados, argumentando que a utilização desenfreada de combustíveis fósseis pelas nações industrializadas esgotou os recursos.