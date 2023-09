Que países europeus mais investiram nos caminhos-de-ferro desde 1995?

Novo relatório revela como os países europeus estão a reduzir os caminhos-de-ferro e a construir estradas.

De acordo com um novo estudo, a rede ferroviária europeia diminuiu drasticamente nas últimas três décadas, enquanto o investimento nas estradas aumentou.

Mas com o fosso de financiamento entre as duas a diminuir, poderá haver uma luz ao fundo do túnel(anteriormente fechado)?

A extensão das autoestradas na Europa aumentou 60% entre 1995 e 2020, ou seja, 30 mil quilómetros, de acordo com um estudo realizado pelos grupos de reflexão alemães Wuppertal Institute e T3 Transportation e encomendado pela Greenpeace.

Entretanto, os caminhos-de-ferro diminuíram 6,5%, ou seja, 15 650 quilómetros, e foram encerradas mais de 2500 estações ferroviárias.

Os números revelam como os governos dão prioridade aos automóveis em detrimento dos caminhos-de-ferro, alertou Lorelei Limousin, ativista sénior da Greenpeace para o clima na União Europeia (UE).

"Milhões de pessoas fora das cidades não têm outra opção a não ser ter um carro para ir para o trabalho, levar os filhos à escola ou aceder a serviços básicos, vivendo em zonas com poucos ou nenhuns transportes públicos", afirmou.

"Este é o resultado direto do desmantelamento das redes ferroviárias locais e regionais por parte dos governos, ao mesmo tempo que investem dinheiro nas estradas."

No entanto, há uma ligeira luz na investigação: o fosso de financiamento está a diminuir.

Alemanha reduziu a infraestrutura ferroviária em geral ao longo das últimas três décadas, embora ainda tenha a rede mais extensa da Europa. canva

Entre 1995 e 2018, os países europeus gastaram mais 66% em estradas do que em caminhos-de-ferro. Durante o período de 2018-2021, os países europeus gastaram mais 34% no alargamento das estradas do que no alargamento dos caminhos-de-ferro.

No entanto, a disparidade continua a ser chocante, comentou Limousin.

"Os governos e a UE devem travar este desmantelamento das nossas linhas ferroviárias, reabrir as linhas em desuso e investir nos caminhos-de-ferro - bem como acabar com os subsídios em massa para as estradas que destroem o clima, poluem o ar e tornam a vida das pessoas miserável", afirmou.

Que países europeus investiram nos transportes públicos?

Os comboios são uma das formas mais ecológicas de se deslocar. Os automóveis, as carrinhas e os camiões são responsáveis por 72% das emissões poluentes dos transportes europeus, enquanto os caminhos-de-ferro representam apenas 0,4%.

No entanto, os governos continuam a investir em infraestruturas automóveis poluentes.

Nos países do bloco comunitário, na Noruega, na Suíça e no Reino Unido gastaram-se cerca de 1,5 mil milhões de euros em infraestruturas rodoviárias e apenas 930 mil milhões de euros em infraestruturas ferroviárias durante o período 1995-2020.

Dez países registam um aumento líquido da extensão das suas redes ferroviárias desde 1995: a Bélgica, a Croácia, a Estónia, a Finlândia, a Irlanda, Itália, os Países Baixos, Eslovénia, Espanha e Suíça.

A maior parte dos encerramentos ferroviários ocorreu na Alemanha (redução de 6706 quilómetros), na Polónia (4660 quilómetros) e em França (4125 quilómetros). Ainda assim, estes três países continuam a representar as maiores extensões totais de rede, seguidos do Reino Unido e de Espanha.

Entre 2018 e 2021, a Áustria, a Bélgica, a Dinamarca, França, Itália, o Luxemburgo e o Reino Unido investiram mais em caminhos-de-ferro do que em estradas. Os outros países gastaram mais em estradas do que em caminhos-de-ferro. Na Roménia, a diferença de financiamento foi particularmente acentuada, com o governo a gastar 12 vezes mais em estradas do que em caminhos-de-ferro.

As autoestradas cresceram mais na Irlanda, na Roménia e na Polónia, e menos na Lituânia, na Letónia e na Bélgica. Em 15 dos 30 países analisados, a extensão das autoestradas mais do que duplicou, incluindo Espanha, a Noruega e a Grécia.

O que é que os investigadores pensam que deve ser feito para melhorar a rede ferroviária europeia?

Vários países europeus lançaram tarifas baratas para os transportes públicos numa tentativa de reduzir as emissões poluentes. Mais de três milhões de pessoas adquiriram o Deutschlandticket da Alemanha, cujo preço é de 49 euros por mês.

Mas as tarifas económicas não são suficientes. A Greenpeace exortou os responsáveis políticos a investirem dinheiro nos caminhos-de-ferro, nos transportes públicos e nas ciclovias, e a desviarem-no das autoestradas e dos aeroportos.

Os investigadores acreditam que mais de 13500 quilómetros de linhas ferroviárias encerradas poderiam ser reabertas "com relativa facilidade."

"As nações europeias têm o compromisso de reduzir a pobreza energética e de transportes e estão comprometidas com o Acordo de Paris", insistem os autores do relatório.

"Por conseguinte, numa perspetiva social e ambiental, as prioridades de financiamento das infraestruturas de transportes devem ser alteradas em conformidade.