Gestão do lixo plástico na Europa melhora mas a produção de plástico continua a aumentar

A União Europeia quer reduzir o lixo plástico de origem marinha em, pelo menos, 50% e os microplásticos ambientais em 30% até 2030.

Os dados mais recentes mostram um declínio nas concentrações de plástico na maioria das costas da União Europeia. Desde 2021, foram proibidos vários objetos de plástico descartáveis.

Para assinalar o Dia Internacional da Limpeza Costeira, o Comissário Europeu para o Ambiente, Oceanos e Pescas, Virginijus Sinkevičius participou num evento de limpeza de canais em Bruxelas organizado pelo grupo ativista local Canal It Up.

"Tudo começa com o nosso comportamento individual, mas também com as políticas e as iniciativas empresariais. Penso que estamos todos juntos neste jogo e que podemos dar o nosso contributo. Se tivermos mesmo vontade de nos livrarmos das embalagens desnecessárias, de melhorar a recolha e a reciclagem devemos fazê-lo, com boas políticas, com a vontade das pessoas de agir e, claro, com a participação das empresas", frisou Virginijus Sinkevičius.

De acordo com o responsável, a gestão do lixo melhorou mas ainda estamos longe da meta.

"Há melhorias, mas também vemos que as embalagens de plástico estão a aumentar. Vemos que os Estados-Membros fizeram um trabalho relativamente bom com a reciclagem, mas não é suficiente. É preciso melhorar a implementação da proibição dos plásticos descartáveis nalguns Estados-Membros, e há outras embalagens descartáveis que também são absolutamente inúteis para as pessoas e devemos livrar-nos delas. No final, teríamos mais prazer em andar de caiaque do que em apanhar lixo"