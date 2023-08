Hospital para tartarugas marinhas salva dezenas de vidas

Na Grécia, um hospital para tartarugas marinhas cuida de dezenas de vítimas para ajudá-las a voltar ao mar.

Em Glyfada, perto de Atenas, a euronews visitou o hospital da Archelon. O Centro de Resgate de Tartarugas Marinhas acolhe animais feridos e doentes de toda a Grécia.

"O centro de salvamento de tartarugas marinhas da Archelon começou a funcionar em 1994 e, desde então, recebemos tartarugas marinhas feridas de toda a Grécia. É uma operação completa: a partir do momento em que um animal é encontrado doente ou ferido, há muitos cidadãos envolvidos que nos informam. A Guarda Costeira local também se envolve para ajudar a transportar o animal até Atenas", contou à euronews Eirini Kasimati, responsável pela Rede de Resgate e Reabilitação da Archelon.

O objetivo final é devolver as tartarugas ao mar

Quando o animal chega finalmente ao Centro de Resgate, o processo de reabilitação é longo, na maior parte das vezes. Depende do tipo de lesão e do estado em o animal se encontra. Basicamente, estamos a certificar-nos de que eles ficam bem o mais rapidamente possível. E o objetivo é, obviamente, libertá-los, deixá-los regressar à natureza, ao mar", frisou Eirini Kasimati.

Toda a gente pode ajudar as tartarugas

"O Centro de Resgate está aberto ao público todos os dias e a entrada é gratuita. Qualquer pessoa que queira ver o nosso trabalho, aprender coisas sobre as tartarugas marinhas e sobre o nosso trabalho pode visitar-nos. Isto é muito importante porque podemos aumentar a tomada de consciência das pessoas. Podemos informar as pessoas sobre as ameaças que as tartarugas marinhas enfrentam na natureza e ensinar-lhes todas as coisas que cada um de nós pode fazer para ajudar as tartarugas marinhas. Também incentivamos as pessoas a ajudar a proteger o ambiente em geral. Cada pequena ação que ajuda as tartarugas marinhas pode ajudar o ambiente, o que é muito importante", acrescentou a responsável.