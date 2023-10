Operação conjunta inovadora entre três agências europeias na área marítima

Três agências da União Europeia realizaram em conjunto uma operação inovadora de 12 dias no Mar Adriático, para reforçar a segurança marítima e o controlo das pescas.

Liderada pela Agência Europeia de Controlo das Pescas, e em colaboração com a Itália, a Croácia e a Eslovénia, a missão teve como objetivo reforçar a coordenação entre a Agência Europeia de Controlo das Pescas, a Agência Europeia de Segurança Marítima (EMSA) e a Frontex.

"O principal objetivo da Agência Europeia de Controlo das Pescas é harmonizar e a coordenar o controlo das pescas. Todos os nossos mares estão unidos e estamos ligados por esses mares. Os peixes não têm limites e atravessam as várias águas. Quando trabalhamos no mar, não trabalhamos apenas numa área. Temos de trabalhar em conjunto e esse trabalho tem de ser coordenado", disse à euronews Susan Steele, Diretora Executiva da Agência Europeia de Controlo das Pescas.

Trabalho conjunto permite maior eficácia

"Ao trabalharmos com a Frontex e com a EMSA, analisamos as diferentes funções possíveis. Como trabalhar em conjunto em buscas e resgates? Como trabalhar em conjunto na resposta à poluição por petróleo? ", frisou a responsável da agência europeia sedeada em Vigo, Espanha.

"Com este exercício, reunimos as agências, mas também os Estados-membros. Estamos muito satisfeitos pelo facto de a Croácia, a Itália, a Eslovénia, trabalharem em conjunto, o que permite uma maior eficácia e eficiância", afirmou Susan Steele.