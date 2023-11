Zonas húmidas costeiras são muito eficazes na captura de carbono

O programa "Ocean" falou com investigadores da University College Dublin sobre a razão pela qual os pântanos salgados são mais eficazes do que as florestas tropicais no combate às alterações climáticas.

Os pântanos salgados podem desempenhar um papel importante nos nossos esforços para mitigar as alterações climáticas. Não são apenas locais cénicos e paraísos para a vida selvagem; são também eficientes sumidouros de carbono, várias vezes mais eficazes por hectare do que as florestas tropicais.

Além disso, os pântanos salgados podem adaptar-se à subida gradual do nível do mar. Desde que não sejam prejudicados pelo desenvolvimento humano, podem deslocar-se para o interior, continuando a reter carbono e oferecendo outros benefícios, como habitats para a vida marinha e proteção contra tempestades.

Nos pântanos salgados da ilha de Derrymore, na Irlanda, o "Ocean" falou com Grace Cott, investigadora principal do grupo Blue Carbon da University College Dublin (UCD), para compreender o que torna os pântanos salgados tão eficazes.

"Os pântanos salgados são realmente eficientes na captura de carbono", disse Cott.

"Isso deve-se a três processos principais. Temos o crescimento das plantas - capturando CO2 da atmosfera através da fotossíntese, e depois temos os sedimentos que chegam com a maré e que podem assentar. E isto ajuda a enterrar ainda mais o carbono. E depois os sedimentos anóxicos, onde há muito pouco oxigénio que reduz a decomposição, o que permite que o carbono permaneça armazenado durante longos períodos de tempo", explicou.

"Isto não acontece em muitos ambientes. Não acontece em alguns ambientes terrestres onde os solos são naturalmente muito mais arejados - não teriam o mesmo stock de carbono que os pântanos salgados".

Outra vantagem dos pântanos salgados é o facto de não emitirem tanto metano - um potente gás com efeito de estufa - em comparação com as zonas húmidas de água doce, como confirmam estudos da UCD.

"Normalmente, um ecossistema também emitiria mais metano para a atmosfera, mas devido à salinidade da água do mar, a produção de metano é atenuada", afirmou Andrea Fuchs, cientista ambiental da universidade irlandesa.

"Assim, as emissões de metano das plantas das zonas húmidas costeiras são menores do que as das plantas de água doce".