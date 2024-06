Centenas de animais de estimação à venda morrem em incêndio no mercado tailandês de Chatuchak

De Angela Symons com

Atração turística popular, a secção de animais de estimação do mercado tailandês já foi alvo de críticas por parte de organizações de defesa da vida selvagem.

Centenas de animais enjaulados morreram esta terça-feira depois de um incêndio no mercado de Chatuchak, um dos mercados mais famosos da capital da Tailândia.

O incêndio registou-se ao início da manhã e rapidamente se propagou a mais de 100 lojas da secção de animais de estimação do mercado, segundo o governo de Banguecoque.

As autoridades disseram que demoraram cerca de uma hora a controlar o incêndio. Não há relatos de vítimas humanas, mas os meios de comunicação social tailandeses sugerem que o incêndio matou várias centenas de animais, incluindo cães, peixes, cobras, pássaros e coelhos, mantidos em gaiolas e fechados dentro das lojas.

O que causou o incêndio no mercado de Chatuchak?

A causa do incêndio está a ser investigada, disse o governador de Banguecoque, Chadchart Sittipunt, que visitou o local depois de o fogo ter sido extinto. Durante a manhã, era possível ver funcionários no local, inspecionando as lojas carbonizadas ou partindo portões de metal para trazer para fora os animais que sobreviveram ao incêndio.

Um vendedor disse aos meios de comunicação locais que o fogo começou numa loja onde as ventoinhas eléctricas eram normalmente deixadas ligadas durante a noite para manter os animais confortáveis no calor sufocante de Banguecoque.

As autoridades disseram que ainda estão a trabalhar na estimativa do custo dos danos e que os proprietários das lojas afetadas podem registar-se para receber uma compensação.

O grande mercado de fim de semana é um popular destino turístico, atraindo compradores de todo o mundo às centenas de lojas e bancas de artigos que vão desde comida e bebida a vestuário, mobiliário, plantas, livros e animais de estimação.

Organizações de defesa da vida selvagem têm acusado alguns vendedores de envolvimento no tráfico de espécies raras e ameaçadas de extinção, como tartarugas, cágados e aves.