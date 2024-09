O que está a mudar com o degelo dos glaciares alpinos?

Neste episódio de Climate Now, perguntamos como é que os Alpes estão a mudar com o aumento das temperaturas. O degelo dos glaciares significa mais sedimentos nos rios, incluindo substâncias potencialmente nocivas, como o urânio e o níquel.

PUBLICIDADE

O som do degelo está à nossa volta quando chegamos ao glaciar Stubai, na Áustria. Hoje, o gelo pode perder um ou dois centímetros de profundidade, porque o sol está a brilhar e as temperaturas estão muito acima de zero. Enquanto caminhamos lentamente desde o teleférico, a glaciologista Andrea Fischer avisa-nos para termos cuidado com os buracos e as fendas na lama gelada.

A glaciologista Andrea Fischer examina a qualidade da água euronews

Aqui, a uma altitude de 2900 metros acima do nível do mar, os efeitos das alterações climáticas são evidentes. A estação de esqui colocou lonas de plástico numa parte importante da encosta para proteger o gelo que é essencial para os elevadores utilizados pelos turistas de inverno. Noutros locais, a água escorre para o vale abaixo e, ao longe, de cinco em cinco minutos, ouve-se o estalar sinistro de pedras a cair pela encosta abaixo. As pedras podem facilmente matar alguém e os visitantes são mantidos afastados.

O glaciar Stubai desaparecerá dentro de 20 anos euronews

Dentro de 20 anos, este glaciar desaparecerá, tal como muitos outros nesta parte dos Alpes, que é uma das regiões da Europa onde o aquecimento é mais rápido.

"Hoje não vemos neve, nem firn, nem formação de gelo novo. Temos rochas expostas no meio do glaciar. O glaciar tornou-se muito fino e vai desaparecer completamente nos próximos anos", diz-nos Andrea.

Vem aqui há décadas e reconhece alegremente que, num passado distante, havia árvores a crescer perto do local onde nos encontramos, uma vez que o clima da Terra era mais quente devido a ciclos naturais de longo prazo.

No entanto, o que está a acontecer hoje é a resposta da natureza à atividade humana. "Esta mudança a que estamos a assistir deve-se a 100% às alterações climáticas provocadas pelo homem, que estão a conduzir a este forte recuo dos glaciares desde 2000", afirma.

A nossa visita ao Tirol austríaco surge no momento em que o Serviço de Alterações Climáticas Copernicus publicou dados que mostram que a Europa acabou de ter o verão mais quente de que há registo. O período de junho a agosto foi o mais quente de sempre à escala global, com temperaturas 0,7 graus Celsius acima da média de 1991-2020.

O período de junho a agosto foi o mais quente de que há registo a nível mundial euronews

Anomalia mensal da temperatura do ar à superfície desde 1979 euronews

O período de verão foi mais húmido do que a média na Europa Ocidental e do Norte e mais seco do que a média na Europa Oriental e no Mediterrâneo.

Descemos a encosta do glaciar para aprender mais sobre os efeitos do aumento das temperaturas. Um dos impactos mais abrangentes é o aumento de sedimentos finos nos cursos de água das montanhas, à medida que os glaciares em fusão e o degelo do permafrost trituram as rochas e arrastam partículas minúsculas com a água.

A água é quase branca, o que lhe valeu o nome de Gletschermilch, ou Leite Glaciar. Parece bonito, mas é uma grande dor de cabeça para as turbinas das barragens hidroelétricas e outras indústrias consumidoras de água a jusante. As poeiras finas contêm também substâncias químicas potencialmente nocivas, como o urânio e o níquel, provenientes das rochas alpinas. Estes podem contaminar as fontes de água, pelo que as autoridades se mantêm atentas às concentrações.

O degelo do permafrost acima dos 2500 metros de altitude levou a um aumento dos deslizamentos de rochas nas últimas décadas. Estes acontecimentos sempre ocorreram aqui, mas tornaram-se mais frequentes e imprevisíveis.

Embora os turistas nos vales mais baixos possam desfrutar dos trilhos em segurança, o chefe da equipa de salvamento de montanha da aldeia de Galtür diz que a situação a grande altitude é complicada pelas alterações climáticas, em especial a mudança de neve para chuva.

"Costumava ser mais seguro porque tínhamos muito mais neve. Isto significava que podíamos utilizar as vias de subida ou uma via de descida de emergência nas ravinas de neve sem quedas de rochas", diz Christian Walter.

"Tudo isso já não existe. E agora as rotas de descida de emergência já não são possíveis porque temos tanta queda de rochas e tanto entulho solto que já não é seguro".

Pequenas plantas estão a colonizar altitudes mais elevadas euronews

Estes perigos podem durar apenas algumas décadas, porque quando o gelo desaparecer, estas montanhas serão cobertas por plantas verdes estabilizadoras, mesmo a grande altitude.

PUBLICIDADE

Como diz Andrea Fischer, os Alpes estão a mudar de cor: "Temos agora uma mudança de branco para cinzento escuro, que em breve passará a verde. Mesmo a partir do espaço, com a teledeteção, já é possível ver o esverdeamento dos Alpes. Será um verde luxuriante em todas as zonas de altitude".