Quanto tempo passam os europeus a caminho do trabalho?

Os tempos médios de deslocação para o trabalho variam na Europa, com os trabalhadores do sul da Europa a chegarem mais rapidamente.

PUBLICIDADE

A COVID-19 teve um grande impacto na vida profissional, com muitas pessoas a começar a trabalhar à distância durante a pandemia.

Desde então, as empresas têm vindo a analisar as vantagens e desvantagens do trabalho a partir de casa. Muitas começaram a oferecer opções de trabalho remoto pelo menos durante uma parte da semana.

No entanto, alguns empregadores estão a voltar chamar os funcionários de volta ao escritório a tempo inteiro. Mais recentemente, a Amazon pôs mesmo fim à política de trabalho híbrido, exigindo que os empregados regressem ao escritório cinco dias por semana.

Na União Europeia (UE), por seu lado, a grande maioria dos trabalhadores continua a deslocar-se para o trabalho. De acordo com o Eurostat, em 2021, apenas 13,5% das pessoas empregadas na UE trabalhavam a partir de casa.

Mas quanto tempo gastam os trabalhadores europeus em deslocações? De acordo com os últimos dados recolhidos pelo Eurostat antes da pandemia, em 2019, esta situação varia significativamente entre países.

Nos 27 Estados-membros da UE, o tempo médio de ida e volta do trabalho para pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 74 anos foi de 25 minutos em 2019.

A Letónia teve a deslocação pendular média mais longa, com 33 minutos, seguida da Hungria e do Luxemburgo, ambos com 29 minutos.

Related O amor europeu pelas bicicletas de carga está a mudar a forma como entregamos mercadorias nas cidades

Pelo contrário, Chipre registou o tempo médio de deslocação mais curto, com 19 minutos. A Grécia (20 minutos), a Itália e Portugal (ambos com 21 minutos) ficaram a seguir.

A maioria dos Estados-membros da UE (17 países) registou tempos de deslocação pendular entre 24 a 28 minutos.

Se incluirmos os países da Associação Europeia de Comércio Livre (EFTA), o Reino Unido e alguns países candidatos à UE, a Islândia destaca-se com o tempo médio de deslocação mais curto, de apenas 15 minutos.

Alguns países do Sul da Europa tendem a ter tempos médios de deslocação mais curtos, enquanto muitos países da Europa Central e Ocidental - como a Alemanha, a França e a Suíça - têm tempos de deslocação pendular de cerca de 25-27 minutos, bastante próximo da média da UE (25 minutos).

Determinantes do tempo de deslocação

De um modo geral, a estrutura urbana e a localização dos locais de trabalho e de habitação são fatores determinantes nestas deslocações.

Ao analisar as "tendências do tempo de deslocação pendular dos trabalhadores europeus", José Ignacio Giménez-Nadal e colegas concluíram que as relações entre o tempo de deslocação e as características dos países são complexas.

Constataram que "melhores infraestruturas rodoviárias, taxas de desemprego mais elevadas e PIB per capita estão relacionados com tempos médios de deslocação pendular mais curtos, enquanto taxas de motorização mais elevadas estão relacionadas com tempos médios de deslocação pendular mais longos".

Zero minutos para chegar ao trabalho

Analisando as tendências ao pormenor, 4,3% dos trabalhadores por conta de outrem não precisavam de se deslocar para chegar ao local de trabalho na UE.

PUBLICIDADE

A Eslovénia registou a percentagem mais elevada de "zero minutos", com 11,8%, seguida da Bélgica (8%), da Irlanda (7,9%) e do Reino Unido (7,6%).

A percentagem de pessoas que não utilizam o transporte pendular foi inferior a 2% na Grécia e em Itália.

Para uma análise mais pormenorizada, podemos agrupar os tempos de deslocação em três categorias:

1-29 minutos

30-59 minutos

60 minutos e mais

Na UE, quase seis em cada 10 pessoas (61,3%) tinham uma deslocação pendular inferior a 30 minutos, enquanto cerca de uma em cada quatro (26,3%) viajava entre 30 e 59 minutos de casa para o trabalho.

PUBLICIDADE

Estes tempos refletem viagens só de ida, sem desvios.

Entre os países da UE, a Grécia, Chipre, Itália e Portugal registaram as percentagens mais elevadas de pessoas (mais de 70%) que se deslocam entre 1 e 29 minutos, o que significa que os trabalhadores destes países têm, normalmente, deslocações mais curtas para o trabalho.

Mais de um terço das pessoas empregadas na Letónia, Luxemburgo, Roménia, Bulgária e Hungria deslocavam-se entre 30 e 59 minutos.

Quem passa mais de uma hora no trânsito?

Em 2019, mais de 10% dos trabalhadores por conta de outrem em quatro países da UE e no Reino Unido demorava 60 minutos ou mais para chegar ao trabalho.

PUBLICIDADE

As percentagens mais elevadas, que variam entre 10,6% e 13,5%, foram registadas na Letónia, no Reino Unido, na Irlanda, na Bélgica e na Hungria.

Em toda a UE, 8,1% das pessoas empregadas deslocavam-se durante uma hora ou mais.

O quadro acima apresenta uma repartição mais pormenorizada das categorias de tempo de deslocação pendular.

Os países do Sul da Europa (Grécia, Chipre, Portugal e Itália) tendem a ter deslocações pendulares mais curtas, enquanto os países da Europa Oriental (Letónia, Roménia, Bulgária e Hungria) registam uma percentagem mais elevada de deslocações pendulares mais longas.

PUBLICIDADE

Os países da Europa Ocidental e do Norte apresentam uma mistura mais equilibrada de tempos de deslocação.

"Uma transformação histórica do trabalho"

Por outro lado, o trabalho à distância está a tornar-se uma parte cada vez mais significativa da vida profissional moderna.

"O mundo está a passar por uma transformação histórica do trabalho", disse Pawel Adrjan, diretor de investigação do Indeed Hiring Lab para a Europa, Médio Oriente e África, à Euronews Next.

"Os nossos dados mostram que a procura de trabalho remoto e híbrido está em máximos históricos em França, Alemanha, Espanha e Reino Unido".

PUBLICIDADE

Tempo poupado reverte a favor dos empregadores

Um estudo recente concluiu que, embora os trabalhadores poupem muito tempo ao evitar deslocações, grande parte desse "tempo poupado" é devolvido aos empregadores.

De acordo com uma investigação do National Bureau of Economic Research (NBER), as pessoas que trabalharam a partir de casa durante a pandemia gastaram em média 40% do tempo poupado em trabalhos primários e secundários, 34% em lazer (24 minutos) e 11% em cuidados a outros (8 minutos).

Deslocações mais longas associadas a um menor bem-estar

Numa investigação sobre o "fardo dos trabalhadores pendulares" em 35 países europeus, Toon Zijlstra e Ann Verhetsel descobriram uma ligação clara entre tempos de deslocação mais longos e um menor bem-estar.

Esta investigação mostra que os indivíduos com deslocações para o trabalho mais longas tendem a registar níveis reduzidos de bem-estar.

PUBLICIDADE

Os níveis de satisfação com os transportes públicos nas capitais e cidades europeias também variam significativamente.

O que significa realmente o tempo de deslocação pendular?

Segundo o Eurostat, o tempo de deslocação habitual refere-se ao modo de transporte mais frequentemente utilizado em condições meteorológicas normais, excluindo condições extremas ou tráfego invulgar.

Se foram utilizados dois meios de transporte (por exemplo, metade da viagem for feita de carro e a outra metade de autocarro), os inquiridos calculam o tempo médio de deslocação.