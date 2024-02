Teletrabalho em 2024: deve ganhar-se menos por trabalhar a partir de casa?

A questão esteve no centro de um inquérito recente e um número significativo de empresas europeias está em desacordo com o que os trabalhadores pretendem.

De acordo com as conclusões de um novo inquérito, os trabalhadores remotos poderão vir a ter salários mais baixos nas empresas europeias, uma vez que as companhias estão a procurar oportunidades para aumentar a produção e reduzir os custos.

Os postos de trabalho à distância estão a evaporar-se rapidamente para serem substituídos por vagas híbridas, enquanto as empresas, incluindo gigantes da tecnologia em todo o mundo, estão a fazer manchetes ao ordenar que os empregados regressem ao escritório, numa inversão de uma tendência que muitos pensavam ter vindo para ficar.

Um estudo recente publicado pela plataforma de gestão de despesas Pleo sugere que quase uma em cada cinco pequenas e médias empresas (PME) europeias está a considerar reduzir os salários dos trabalhadores remotos.

As PME representam 99% de todas as empresas da UE.

Thorbjørn Fink, COO da Pleo, disse à Euronews Business que as empresas "vão estar focadas na poupança de custos durante 2024".

"O nosso relatório mostra que 1 em cada 4 inquiridos considera que este é um tópico para 2024", acrescentou. "Mas não se sabe ao certo de onde virão essas poupanças. Alguns (cerca de 20%) mencionam a redução dos salários dos trabalhadores remotos como uma forma de obter poupanças".

Fink também observou que muitas das empresas inquiridas poderiam melhorar a consciência da sua própria saúde financeira e apertar o cinto de outras formas que não envolvam a redução dos salários dos trabalhadores remotos.

"Algumas empresas defendem práticas de trabalho mais remotas para reduzir os custos de escritório", disse, acrescentando que é essencial que estas PME tenham uma "visão precisa da forma como as despesas são efetuadas e tomem decisões baseadas em dados".

A Euronews Business contactou o gabinete do Comissário Europeu para o Emprego e os Direitos Sociais, Nicolas Schmit, para saber quais as implicações mais vastas desta medida, mas não obteve resposta imediata.

Como é que a redução dos salários dos trabalhadores à distância afetaria o mercado de trabalho europeu?

A ideia de pagar menos aos trabalhadores à distância não é nova, mas o debate continua a surgir, com uma das partes a argumentar que a falta de deslocações e a liberdade de viver onde querem pode resultar em faturas mais baratas do que as dos trabalhadores que trabalham no local.

Outros defendem que os trabalhadores à distância são tão produtivos como os seus colegas no local de trabalho e até reduzem os custos para os empregadores, pelo que o seu trabalho deve ser compensado de forma igual.

A empresa multinacional holandesa de consultoria de RH Randstad disse à Euronews Business que é muito importante tratar todos os trabalhadores de forma equitativa, independentemente da sua localização.

"Temos de nos certificar de que criamos condições de igualdade, em que todos os talentos são tratados de forma equitativa, de modo a obter melhores resultados para os indivíduos e para as organizações", afirmou a empresa.

Muitos líderes empresariais têm manifestado o seu desdém pelo trabalho a partir de casa.

O magnata britânico Lord Alan Sugar, conhecido pela sua posição contra o trabalho a partir de casa, afirmou em 2022 que aqueles que trabalham à distância deveriam receber menos. Outros CEOs também têm sido muito francos sobre o lado negativo do trabalho remoto, com o CEO da Goldman Sachs, David Solomon, chamando-o de "aberração".

O gigante da tecnologia IBM instou recentemente os gestores a virem para o escritório ou a deixarem os seus empregos; a Dell e a SAP ordenaram aos seus empregados que regressassem ao escritório, pelo menos parcialmente; a L'Oréal decidiu que as sextas-feiras no escritório são obrigatórias duas vezes por mês. A lista continua.

"Em 2023, assistimos a um aumento das conversas entre talentos e empregadores relativamente ao trabalho flexível e este debate deverá continuar em 2024", afirmou a Randstad. "Os nossos dados mostram que mais de um terço (35%) dos trabalhadores devem estar no escritório mais agora do que há seis meses, com pouco menos de metade (41%) a relatar que o seu empregador se tornou mais rigoroso quanto à presença no escritório nos últimos meses."

Perder talentos?

À medida que cada vez mais empresas começam a eliminar postos de trabalho à distância, as agências de recrutamento alertam para o facto de as empresas correrem o risco de perder talentos.

De acordo com o último relatório do LinkedIn "Global State of Remote and Hybrid Work", a procura de trabalho remoto por parte de potenciais funcionários ultrapassou significativamente o crescimento da oferta. O relatório realizado no final de 2023 sugere que 50% dos trabalhadores preferem funções híbridas e remotas às funções no local.

E podem não comprometer o seu posto de trabalho. De acordo com a Randstad, as gerações mais jovens valorizam o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal tanto quanto a remuneração e têm um forte desejo de flexibilidade.

"É evidente que alguns empregadores estão a puxar os talentos de volta para o escritório, mas existe um risco significativo, uma vez que esta pressão pode levar as empresas a perderem talentos que não estão dispostos a abdicar da flexibilidade", afirmou a empresa. "Descobrimos que mais de um terço (37%) dos trabalhadores consideraria deixar o seu emprego se lhes fosse pedido que passassem mais tempo no escritório. Um quarto (25%) chegou mesmo a agir de acordo com esta ideia e despediu-se do seu emprego porque este não oferecia flexibilidade."

A empresa de consultoria de RH afirmou que "os empregadores precisam de abordar a flexibilidade de uma forma que também promova a cultura, o desempenho e o envolvimento".

Qual é o país que oferece mais empregos híbridos?

Apesar do elevado número de candidatos a emprego que se recusam a comprometer-se com funções remotas, os empregadores estão a recuar e a recorrer a ofertas de emprego híbridas, como uma espécie de compromisso entre a flexibilidade desejada pelos trabalhadores e o objetivo de assiduidade da empresa.

PUBLICIDADE

Em dezembro de 2023, o rácio nos EUA era relativamente baixo, com as oportunidades remotas a representarem um décimo do número total de postos de trabalho e as funções híbridas a 13%.

Na Europa, no entanto, o rácio era bastante elevado: no Reino Unido, 43% dos postos de trabalho eram opções híbridas, enquanto a França tinha 31%. Na Alemanha, 31% dos empregos publicados no LinkedIn foram anunciados como posições híbridas.

Entretanto, os postos de trabalho à distância recebem quase cinco vezes mais candidaturas do que os postos de trabalho disponíveis, de acordo com a plataforma de meios de comunicação social orientada para as empresas.