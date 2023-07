Muitas empresas estão a recuar no trabalho remoto, exigindo que os seus empregados regressem ao escritório, embora muitos não o desejem fazer.

Mais de três anos depois de o trabalho à distância se ter tornado a regra durante a pandemia de COVID-19, o trabalho a partir de casa está a enfrentar uma reação negativa, com várias empresas a pedirem aos seus empregados que regressem ao escritório e titãs da indústria tecnológica a condenarem abertamente a prática.

Em maio, o diretor executivo da OpenAI, Sam Altman, declarou que o trabalho à distância era uma "experiência falhada", classificando-o como um dos "piores erros da indústria tecnológica desde há muito tempo" e afirmando que a prática prejudica a criatividade, especialmente das empresas em fase de arranque.

Em março, Elon Musk disse aos empregados do Twitter que o escritório "não é opcional".

Em junho, a Google informou os seus empregados de que teriam de passar pelo menos três dias por semana no escritório e que a presença no escritório seria considerada positivamente na sua avaliação de desempenho, conforme noticiado em primeiro lugar pelo Wall Street Journal.

Alguns dos maiores jornais do mundo, como o New York Times, publicaram este ano artigos de opinião que afirmam que o trabalho remoto está a falhar com os jovens empregados e a privar os trabalhadores da experiência comum de um local de trabalho partilhado.

Mas será que o trabalho à distância está realmente a falhar, como as empresas acreditam?

"Não, de forma alguma", afirma Mansoor Soomro, entusiasta do futuro do trabalho e professor sénior de Sustentabilidade e Negócios Internacionais na Universidade de Teesside, no Reino Unido, à Euronews.

"Com base nos inquéritos, nas reuniões e nas entrevistas que estamos a realizar, não falhou. O trabalho à distância não vai desaparecer", disse.

O que é que se passa realmente? Os especialistas dizem que a situação é mais complicada do que dizer se o trabalho remoto falhou ou teve sucesso.

Renegociar o trabalho à distância

"O que aconteceu durante a pandemia de COVID-19 levou a uma perceção inicial de que as coisas iriam mudar significativamente após a pandemia, que haveria esta mudança para o aumento do trabalho remoto e que não havia maneira de a maré mudar", disse Mark Stuart, professor da Leeds University Business School, à Euronews.

Embora os empregadores se sintam "bastante confortáveis" com a ideia de os trabalhadores ficarem em casa, Stuart afirma que, nos últimos 12 meses, as empresas têm vindo a pedir cada vez mais aos seus empregados para regressarem ao escritório.

"O que está a acontecer agora é um processo de renegociação entre os empregadores e a sua força de trabalho em termos de como será o trabalho remoto no futuro", afirmou Stuart.

Embora haja trabalhadores que nunca puderam trabalhar à distância, nem mesmo durante a pandemia, há muitos que ainda têm acordos flexíveis com os seus empregados e trabalham a tempo inteiro ou a tempo parcial a partir de casa.

Os que trabalham à distância apreciam o facto de não terem de se deslocar para o trabalho, de reduzirem os custos de deslocação para o escritório e até de terem um melhor equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal, afirma Stuart, enquanto os que preferem trabalhar no escritório apreciam a sociabilidade, o trabalho em equipa e a espontaneidade.

Trabalho à distância versus regresso ao escritório

Stuart considera que a renegociação do trabalho à distância vai dar origem a "várias tensões" entre empregados e empregadores, resultando na atual tensão sentida pelos trabalhadores de vários setores, que protestam contra a estagnação dos salários, que não acompanharam a inflação.

"Mas muito do que está em causa são os acordos locais e o apoio dos gestores de linha", afirma. "Os gestores de linha têm de se habituar a ter equipas e pessoal que não estão sempre no escritório e que trabalham à distância, mas tem de haver uma espécie de aceitação mútua".

Stuart pensa que é mais provável que a renegociação do trabalho à distância conduza a um compromisso entre o que os trabalhadores podem querer - mais dias a trabalhar a partir de casa - e o que os empregadores podem exigir - mais dias no escritório.

Soomro acredita firmemente que o teletrabalho veio para ficar.

"As pessoas mudaram-se e não querem deslocar-se", afirmou. "As pessoas adaptaram-se à flexibilidade recém-descoberta e não querem abdicar dela".

Para tornar o escritório mais atrativo para os trabalhadores, as empresas terão de oferecer regalias e "tornar o local mais acolhedor", disse Soomro, mas um regresso em massa de todos os trabalhadores parece improvável por agora.