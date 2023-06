A média de horas trabalhadas por semana na Europa varia muito. Os países com maior número de trabalhadores a tempo parcial, em particular, registaram semanas de trabalho médias mais curtas.

Quantas horas trabalha por semana? Novos dados do Eurostat, o gabinete de estatísticas da União Europeia (UE), mostram que o número médio de horas de trabalho na Europa varia muito de país para país.

Os padrões de trabalho têm vindo a mudar nos últimos anos. As taxas de trabalho a partir de casa aumentaram na UE durante a pandemia de COVID-19. Algumas empresas oferecem atualmente opções mais flexíveis de trabalho à distância.

As semanas de quatro dias com a mesma carga de trabalho também estão a ser testadas em vários países. Em 2022, as pessoas empregadas na UE com idades compreendidas entre os 20 e os 64 anos trabalhavam, em média, 36,2 horas por semana. Este valor era 24 minutos inferior aos níveis pré-pandémicos de 2019.

Então, quais são, afinal, os países com os horários de trabalho mais longos e mais curtos?

Em 2022, o número médio de horas de trabalho semanais efetivas num emprego principal na UE variou entre 32,4 horas nos Países Baixos e 39,7 horas na Grécia e na Roménia. Este número inclui tanto os trabalhadores a tempo inteiro como os trabalhadores a tempo parcial com idades compreendidas entre os 20 e os 64 anos.

Trabalhadores dos países dos Balcãs com semanas mais longas

Quando se comparam os países europeus para os quais esta informação está disponível, a Turquia registou as semanas de trabalho mais longas, com 42,9 horas em 2020, que são os dados mais recentes.

Seguem-se Montenegro (42,8 horas, dados de 2020) e a Sérvia (42,3 horas). Estes são os países com semanas de trabalho médias superiores a 40 horas.

À Grécia e à Roménia seguem-se a Polónia (39,5 horas), Bulgária (39,2 horas) e Macedónia do Norte (39 horas).

Tudo isto sugere que as pessoas nos países dos Balcãs têm a média de horas de trabalho por semana mais longa.

As semanas mais curtas: Países Baixos, Áustria e Noruega

Na lista dos países com as semanas de trabalho médias mais curtas em 2022, os Países Baixos (32,4 horas) são seguidos pela Áustria (33,7 horas), Noruega (34,1 horas), Dinamarca e Alemanha (ambas com 34,6 horas).

Quantas horas trabalham as pessoas no Reino Unido, em França e em Espanha?

O Reino Unido (36,4 horas em 2019) registou o mesmo número médio de horas de trabalho que a União Europeia. França e Itália (ambas com 36,2 horas) registaram valores ligeiramente inferiores aos da UE. Em Espanha, as pessoas trabalharam 36,5 horas por semana, ou seja, apenas mais 6 minutos do que a média da UE.

Os cinco países nórdicos registaram todos semanas de trabalho médias mais curtas do que a média da UE.

Semana de trabalho média: tempo inteiro vs. tempo parcial

As diferenças nas semanas de trabalho médias entre os países da UE variam em função do tipo de emprego, nomeadamente a tempo inteiro ou a tempo parcial.

Para o emprego a tempo inteiro, a média de horas de trabalho por semana variou entre 37,4 horas na Finlândia e 41,3 horas em todos os países da UE em 2022.

Quando se incluem os países da Associação Europeia de Comércio Livre (EFTA) e os países candidatos à UE, a Turquia (46 horas) registou a semana de trabalho média mais longa, seguida da Sérvia (43,5 horas), de Montenegro e da Suíça (ambos com 43,4 horas).

O Reino Unido (41 horas, dados de 2019) e a Alemanha (39,5 horas) registaram uma média de horas de trabalho superior à da UE (39,3) entre os trabalhadores a tempo inteiro, enquanto Itália (39,2 horas), Espanha (39,1 horas) e França (38,7 horas) registaram valores inferiores.

Para o emprego a tempo parcial, a semana de trabalho média variou entre 17,8 horas em Portugal e 27 horas na Roménia nos países da UE em 2022. A média da UE foi de 21,8 horas.

As pessoas empregadas a tempo parcial trabalharam 22,8 horas em França, 21,4 horas na Alemanha e 20,2 horas no Reino Unido. A Turquia (17,4 horas) registou a semana de trabalho média mais curta nesta categoria.

O tipo de emprego influencia a semana de trabalho média

Os diferentes regimes jurídicos e a duração típica das semanas de trabalho podem influenciar o número médio de horas que as pessoas trabalham por semana. Mais importante ainda, as diferentes percentagens de trabalhadores a tempo parcial nos países afetam os resultados. O Eurostat constatou que os países com maior percentagem de trabalhadores a tempo parcial registaram semanas de trabalho médias mais curtas para o número total de pessoas empregadas.

O gráfico acima mostra uma forte correlação negativa entre estes dois indicadores. Em 2022, a percentagem de trabalhadores a tempo parcial no emprego total era de 38,4% nos Países Baixos, a taxa mais elevada da UE, enquanto a semana de trabalho média para o total de trabalhadores era de 32,4 horas, a mais curta da UE.

Diferenças de género no horário de trabalho

Existem diferenças consideráveis entre os géneros nas semanas de trabalho médias nos países europeus. Isto inclui tanto os trabalhadores a tempo inteiro como os trabalhadores a tempo parcial com idades compreendidas entre os 20 e os 64 anos.

Entre as diferenças de género, os trabalhadores do sexo masculino tiveram semanas de trabalho médias mais longas do que as das mulheres em todos os países em 2022. A diferença mais significativa entre os países da UE registou-se nos Países Baixos, com uma diferença de 8,5 horas.

A diferença mais elevada em toda a Europa foi registada na Suíça, com 9,7 horas, enquanto a diferença mais curta foi registada na Bulgária, com 0,5 horas. A diferença média na UE foi de 5,1 horas.

Média de horas de trabalho por semana numa atividade principal para homens e mulheres (2022) (trabalhadores a tempo inteiro e a tempo parcial com idades entre os 20 e os 64 anos).

Entre os homens, a semana de trabalho média mais curta registou-se nos Países Baixos e na Noruega (ambos com 36,4 horas), enquanto a mais longa foi na Turquia, com 44,8 horas. A média da UE era de 38,4 horas e os homens da Grécia eram os que trabalhavam mais horas por semana na UE, com 41,7 horas.

Entre as mulheres, a semana de trabalho média mais longa registou-se em Montenegro (41,7 horas). A média da UE era de 33,6 horas. As mulheres nos Países Baixos (27,9 horas) tinham a semana de trabalho média mais curta da UE, enquanto a Roménia (39,3 horas) tinha a mais longa.

Trabalhar 49 horas ou mais por semana

A percentagem de pessoas empregadas, tanto a tempo inteiro como a tempo parcial, que trabalham 49 horas ou mais por semana é também um indicador útil. Na UE, 7,4% das pessoas empregadas trabalhavam muitas horas nos seus empregos principais em 2022.

Esta percentagem variava entre 0,7% na Bulgária e 12,6% na Grécia, em todos os países da UE.

Quando se incluem outros países europeus, a Turquia regista a taxa mais elevada, com 28,1%, seguida do Reino Unido e da Islândia, onde 14,1% das pessoas empregadas trabalhavam 49 horas ou mais por semana.