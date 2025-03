O estudo assinala novos desafios para a conservação à medida que o crescimento populacional aproxima os seres humanos dos animais.

PUBLICIDADE

Se o trânsito o faz sentir-se irritado ou agressivo, não é o único. Uma nova investigação revelou que as aves das Galápagos estão a sofrer de “fúria no trânsito” induzida pelo homem.

Um estudo publicado na revista "Animal Behaviour" revelou que os machos de toutinegra-amarela das Galápagos - uma ave canora que se encontra em todo o arquipélago situado a cerca de 800 quilómetros do Equador - que vivem perto de estradas movimentadas reagem com maior agressividade quando expostos ao ruído do tráfego.

Com os seres humanos em contacto cada vez mais próximo com a vida selvagem, as descobertas colocam sob uma nova luz o impacto oculto da poluição sonora.

A que velocidade estão a crescer as Galápagos?

Desde que Charles Darwin desenvolveu a sua teoria da evolução humana após uma viagem às ilhas em 1835, as Galápagos têm sido vistas como um santuário para a vida selvagem. Mas o enorme aumento das comunidades humanas desde então deixou uma marca nas espécies nativas.

A população permanente saltou de apenas 2.000 na década de 1960 para cerca de 32.000 atualmente. E continua a crescer cerca de 6%por ano.

Mais de 200.000 turistas também visitam o arquipélago anualmente.

Esta presença humana crescente levou a um aumento do número de veículos nas estradas. Mas, até agora, não se sabia ao certo como é que o ruído do tráfego afetava os animais das ilhas.

Qual o impacto do ruído do trânsito nas aves?

A equipa de pesquisa da Universidade Anglia Ruskin (ARU) e do Centro de Investigação Konrad Lorenz da Universidade de Viena realizou o seu estudo através da observação de 38 toutinegras-amarelas machos nas ilhas de Santa Cruz e Floreana. Cerca de metade estavam localizados a menos de 50 metros da estrada mais próxima. A outra metade estava a mais de 100 metros de distância.

Os investigadores utilizaram altifalantes para reproduzir duas bandas sonoras gravadas em dias diferentes. Uma delas reproduzia apenas o canto de outro macho de toutinegra-amarela das Galápagos, um som que simularia um intruso, enquanto a outra incluía também sons de trânsito. Depois, registaram como as aves reagiam aos ruídos.

Related Como as abelhas podem ser uma doce solução para os conflitos entre humanos e elefantes

As aves que vivem mais perto das estradas comportaram-se de forma mais agressiva, mergulhando no altifalante e fazendo voos repetidos através dele - uma manobra que pode significar que as aves se estavam a preparar para uma luta, referiu a equipa de investigação.

“Os nossos resultados mostram que a transição para respostas agressivas nas toutinegras-amarelas ocorreu principalmente perto de estradas”, disse Çağlar Akçay, coautor do estudo e professor sénior de ecologia comportamental da ARU, num comunicado de imprensa que acompanha o estudo.

“Também encontrámos algumas evidências de que as aves tentam lidar com o ruído ajustando o seu canto, com as toutinegras-amarelas em todos os habitats a aumentar a frequência mínima das suas canções de modo a ajudá-las a serem ouvidas acima do ruído do trânsito.”

O que é que isto significa para os esforços de conservação?

As Ilhas Galápagos são famosas pela sua biodiversidade, mas a atividade humana é uma preocupação crescente para as espécies únicas que aí vivem.

Compreender estas mudanças comportamentais é crucial para as estratégias de conservação em todo o mundo, uma vez que o crescimento populacional empurra os seres humanos e os animais para um conflito crescente. Se a poluição sonora obrigar as aves a mais confrontos físicos, isso poderá ter repercussões nas suas populações e no ecossistema mais alargado que envolve, também, as pessoas.

“O nosso estudo mostra a importância de [...] desenvolver estratégias para mitigar os efeitos da poluição sonora na vida selvagem”, destacou Akçay.

PUBLICIDADE

“Também destaca o impacto significativo das atividades humanas no comportamento da vida selvagem, mesmo em locais relativamente remotos como as Ilhas Galápagos.”