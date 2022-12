Escândalo de corrupção no PE: eurodeputados falam em nuvem negra

Uma nuvem negra que paira sobre a política e as instituições europeias. É desta forma que vários eurodeputados descrevem o escândalo que envolve a detenção da eurodeputada socialista grega Eva Kaili, por suspeitas de corrupção com ligações ao Catar.

Para o dinamarquês Niels Fuglsang, do grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu (o mesmo de Kaili), criou-se uma crise confiança.

"É extremamente prejudicial para a União Europeia se membros do Parlamento Europeu ou outros políticos forem comprados para dizer certas coisas ou votar de certa maneira. É uma vergonha e torna a Europa mais fraca. Então é do interesse de todos que cheguemos ao fundo da questão e adotemos regras para garantir que tais coisas não voltem a acontecer de novo. O que aconteceu é muito errado e há um grande trabalho de reparação a fazer", sublinhou Fuglsang em entrevista à Euronews.

As regras são importantes, mas Tamás Lattmann, especialista em lei europeia e internacional, diz que deve ser o bloco comunitário no conjunto a desenvolver legislação anticorrupção muito mais robusta: "acredito que seria muito importante que a União Europeia pensasse seriamente estas questões e se preparasse para situações como esta no futuro, propondo algum tipo de legislação própria para lidar com este tipo de coisas e para tornar a cooperação com as autoridades dos Estados-membros muito mais integrada e, até certo ponto, mais garantida, ou seja, não dependendo, caso a caso, da retirada ou não de imunidade parlamentar."

O caso de corrupção ainda promete fazer correr muita tinta.