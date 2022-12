Aumentam apelos à reforma das regras anti-corrupção na UE

Os apelos à reforma das regras de "lobbying" para as instituições da União Europeia estão a aumentar à medida que Bruxelas recupera de um escândalo de corrupção envolvendo o Parlamento Europeu.

A eurodeputada grega Eva Kaili, vice-presidente do parlamento, está entre os quatro acusados no âmbito de uma investigação de suspeita de tráfico de influências envolvendo um país do Golfo.

Os meios de comunicação social belgas associaram a investigação ao Qatar, país anfitrião do Campeonato do Mundo. Reagindo às acusações, Doha negou qualquer envolvimento.

Kaili foi detida após a polícia belga ter efetuado 16 rusgas em Bruxelas na sexta-feira passada, durante as quais recuperaram cerca de 600 000 euros apreendendo equipamento informático e telemóveis.

A casa de um segundo eurodeputado, da Bélgica, também foi revistada durante o fim de semana, mas a sua identidade não foi confirmada.

"É um escândalo grave, possivelmente o maior de sempre. Penso que se trata de um caso isolado em termos de dimensão, mas penso que pode ter havido casos menores que não foram detetados no passado", disse à euronews Emilia Korkea-aho, professora de direito europeu e estudos legislativos na Universidade da Finlândia Oriental.

"Se existe um lado positivo nisto, penso que é que a UE deve considerar seriamente a renovação do seu sistema de "lobbying" e de ética", acrescentou ela.

O que é "lobbying"?

O "lobbying" é atualmente definido pela UE como "todas as atividades (...) realizadas com o objetivo de influenciar direta ou indiretamente a formulação ou implementação de políticas e os processos de tomada de decisão das instituições da UE, independentemente do local onde são realizadas e do canal ou meio de comunicação utilizado".

O bloco tem regras que regem o "lobbying" das instituições. O sistema assenta no chamado registo de transparência, uma base de dados pública que contém informações atualizadas sobre as pessoas ativamente envolvidas em atividades destinadas a influenciar as políticas da UE.

A base de dados conta atualmente com mais de 12 400 nomes registados.

Cerca de metade são lobistas internos - aqueles que trabalham para empresas e grupos - ou pessoas que representam associações comerciais ou profissionais, incluindo sindicatos. Outros 3 400 representam organizações não governamentais (ONGs).

As outras categorias principais incluem consultores, instituições de investigação, organizações que representam igrejas e comunidades religiosas e as que representam autoridades locais, regionais, ou municipais.

Mas os funcionários de países terceiros estão isentos "por exemplo, se a embaixada dos EUA pressionar a UE, eles não precisam de se registar", disse Korkea-aho.

"Contudo, se os países terceiros forem representados por entidades jurídicas, escritórios ou redes sem estatuto diplomático ou forem representados por um intermediário, tal representação deve ser registada. Assim, se os países terceiros contratarem um consultor na UE, este deve registar o seu cliente do país terceiro", acrescentou ela.

De momento, existem apenas cinco inscrições para entidades, escritórios ou redes estabelecidas por países terceiros.

Quais são as regras?

As reuniões entre funcionários da UE e estes representantes de países terceiros devem ser registadas, mas nem todo o pessoal da UE tem as mesmas métricas para registar as reuniões.

"Os altos funcionários da Comissão mantêm agendas de reuniões nas quais registam as reuniões com os lobistas. Os membros do Parlamento Europeu têm-se oposto, em geral, à gravação das suas reuniões, invocando a ideia de liberdade de mandato. Existe agora uma regra segundo a qual, por exemplo, os relatores no Parlamento Europeu devem registar as suas reuniões com os membros dos grupos de interesses, mas esta regra é aplicada de forma muito desigual", disse Korkea-aho.

Existem outras regras que variam consoante as instituições.

Os funcionários do Parlamento Europeu não podem aceitar presentes de terceiros sem obter autorização prévia, a menos que o valor do presente seja inferior a 100 ou 300 euros ao longo de um ano. Para a Comissão Europeia, a regra é que o seu pessoal não pode aceitar presentes de terceiros sem obter autorização prévia, a menos que o valor do presente seja inferior a 50 euros e não haja acumulação.

Existem também regras sobre empregos que podem ter imediatamente após a sua saída do gabinete, com um período de "arrefecimento" necessário para certos tipos de atividades, em particular o "lobbying".

Este já esteve no centro de outro escândalo.

A antiga Comissária Europeia da Concorrência Neelie Kroes tentou pressionar o governo holandês em 2015 para que a polícia "se afastasse" de uma investigação aos escritórios da Uber em Amesterdão, de acordo com documentos revelados conhecidos como os Arquivos Uber.

Na altura, Kroes havia saído recentemente da Comissão Europeia e tinham passado apenas alguns meses desde o início do seu período de reflexão de 18 meses. A comissão havia rejeitado o seu pedido de autorização para assumir uma posição bem remunerada no conselho consultivo da Uber.

"Muitas lacunas''

Para Alberto Alemanno, professor de Direito Europeu na HEC Paris, embora o sistema de ética e integridade da UE seja "bastante sofisticado, bastante avançado", na realidade tem "muitas lacunas", especialmente quando se trata do Parlamento Europeu.

"É a única instituição que basicamente não tem praticamente nenhuma regra imposta aos seus representantes e uma aplicação muito fraca dessas regras éticas", afirma.

"Basicamente, um quarto dos postos de trabalho dos nossos representantes estão diariamente expostos a um conflito de interesses. E isto afeta não só a imagem do Parlamento Europeu mas também do antigo processo de integração europeia assim como o próprio interesse da União numa época de remodelação geopolítica sem precedentes".

Estão em curso esforços para aumentar a transparência a nível da UE.

A Comissão propôs a criação de um novo órgão de ética independente da UE para investigar estas questões em todas as várias instituições e agências, mas também para harmonizar as regras entre elas.

A Presidente da Comissão Ursula von der Leyen disse aos jornalistas na segunda-feira a propósito desta questão que "a Vice-Presidente (Věra) Jourová está de momento a discutir com o Parlamento Europeu e o Conselho qual o caminho a seguir".

"Para nós, é muito crítico ter não só regras fortes, mas também as mesmas regras que se aplicam a todas as instituições europeias não permitindo qualquer tipo de isenções.

"Portanto, é uma questão de transparência, é uma questão de regras muito claras e todas as instituições europeias devem respeitar as mesmas regras que nós estabelecemos", disse ela.

Von der Leyen acrescentou que os funcionários estavam a investigar os nomes no registo de transparência.

Como reformar?

"Temos um [órgão de ética, ed.] com regras muito claras a nível interno na Comissão Europeia e, por isso, penso que é altura de discutir se não seria possível estabelecer isto globalmente para todas as instituições europeias. Não estou a defender que outros adiram ao nosso modelo, mas os princípios de ter um organismo de ética deste tipo onde existam regras muito claras sobre o que tem de ser verificado, como e quando, e o que tem de ser publicado, como e quando, seria um grande passo em frente", disse ela.

Para Korkea-aho, "precisamos de regras juridicamente vinculativas e da sua aplicação credível". Por outras palavras, o registo deve ser obrigatório. A aplicação das regras também deveria ser reforçada".

"Todos os funcionários da Comissão e todos no Parlamento (e não apenas os relatores, ed.) deveriam registar as suas reuniões". A execução deveria, mais uma vez, ser reforçada", disse ela.

Entretanto, a Transparency International divulgou na segunda-feira uma lista de 10 exigências sobre o escândalo. A ONG anticorrupção está a apelar aos governos não comunitários que fazem "lobby" junto das instituições de Bruxelas para que sejam incluídos no registo de transparência e para que o Parlamento Europeu reforme as suas regras internas em matéria de denúncia.

A ONG quer igualmente a criação de um novo organismo externo independente para substituir o Comité Consultivo sobre a Conduta dos Membros, que considera "desdentado", assim como a introdução imediata de "regras de controlo financeiro rigorosas" em relação a todos os subsídios dos deputados europeus.

O deputado alemão Daniel Freund (Verdes/ALE) apelou igualmente à divulgação das reuniões de funcionários da UE com representantes de governos estrangeiros.

"A UE deve melhorar isto imediatamente. O "lobbying" de países terceiros [países não pertencentes à UE, ed.] deve ser publicado no registo da transparência", disse Freund numa declaração.