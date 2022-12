Corrupção: Eurodeputada Eva Kaili não foi à sessão de tribunal

O Palácio da Justiça, em Bruxelas, foi palco, quarta-feira, de um dos mais mediáticos casos de corrupção envolvendo políticos das instituições europeias, nos últimos anos. Mas a eurodeputada grega Eva Kaili, destituída do cargo de vice-presidente do Parlamento Europeu, na trerça-feira, esteve ausente da sessão com o juiz.

Kaili, em prisão preventiva, é suspeita de aceitar grandes somas de dinheiro para fazer lóbi a favor de um Estado do Golfo Pérsico, alegadamente o Qatar. Os outros três suspeitos que estão em prisão preventiva foram ao tribunal.

Trata-se do companheiro de Kaili, o italiano Francesco Giorgi, que é assistente parlamentar, o ex-eurodeputado italiano Antonio Panzeri e, segundo a imprensa italiana, o italiano Niccolò Figà-Talamanca, secretário-geral de uma organização não-governamental.

A polícia belga apreendeu 1,5 milhões de euros nas 20 buscas efetuadas, desde sexta-feira passada, em várias residências e nas instalações do Parlamento Europeu, tanto no edifício de Bruxelas como no de Estrasburgo; com a colaboração das polícias francesa e italiana.

A polícia belga deteve seis pessoas, mas duas foram, entretanto, libertadas, incluindo o pai de Eva Kaili. A investigação policial começou em julho.