Incubadora tecnológica de Brno estimula inovação e luta contra declínio económico

Há vinte anos, a segunda maior cidade checa, Brno, criou uma das primeiras incubadoras tecnológicas do leste da Europa. Um dos objetivos do Centro de Inovação do Sul da Morávia era combater o declínio económico do antigo bastião da indústrial têxtil do país.

“Desde a criação do centro, várias centenas de empresas usufruiram dos nossos serviços o que representa um volume de negócios de cerca de 700 milhões de euros”, contou Michal Vesely, diretor de marketing do Centro de Inovação do Sul da Morávia.

A Idea Statica começou do zero, com o apoio da incubadora. A empresa especializada em ligações de betão e aço, uma das líderes mundiais do sector, possui mais de 6500 clientes.

"O centro ajuda-nos a avançar. O aspeto mais valioso é o aconselhamento. Temos acesso a uma comunidade empresarial e a serviços especializados, capazes de rever o nosso plano de negócios, o modelo, estudar o mercado, rever as operações de desenvolvimento. Eles ajudam-nos a fazê-lo”, frisou Juraj Sabatka, presidente da Idea Statica.

O apoio da Política de Coesão da UE

O projeto levou à criação de mais de 3500 empregos qualificados. O orçamento da iniciativa ronda os 12,5 milhões de euros. 72% provêm do montante provém da Política de Coesão Europeia.

Um empreendedorismo para um mundo melhor. É um dos lemas do centro que apoia start-ups como a Tierra Verde, uma empresa especializada em produtos de limpeza amigos do ambiente. Os fundadores começaram por vender sabão biológico e agora comercializam 250 produtos.

“Atualmente o centro apoia dois projetos da tierra verde, o primeiro na área da automatização, e o segundo relacionado com a sustentabilidade. A incubadora está a ajudar a nossa empresa a expandir-se no mercado europeu”, disse Jan Cillik, pesidente da Tierra Verde.

A formação na área do empreendorismo é outra das prioridades do centro que organiza ateliês, em cooperação com universidades. O objetivo é incitar os jovens da região a desenvolver ideias para um futuro melhor. "Que tipo de valores transmitimos aos estudantes? Um deles é a coragem. É também a liberdade de escolha, e também a criatividade para que eles desenvolvam coisas novas de que ninguém ouviu falar", disse à euronews Veronika Rejšková, responsável do centro.

O Centro de Inovação do Sul da Morávia foi um dos vencedores dos prémios RegioStars 2022, uma iniciativa que recompensa projetos financiados pela União Europeia no âmbito da política de coesão.