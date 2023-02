Zelensky poderá vir a Bruxelas durante cimeira da UE

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, deverá visitar Bruxelas, na quinta-feira, durante a cimeira da União Europeia (UE), embora razões de segurança possam ainda impedir a visita, disse um alto funcionário da UE à euronews.

O funcionário acrescentou que poderá haver, também, um discurso na sessão plenária extraordinária do Parlamento Europeu.

A cimeira extraordinária da UE vai debater a situação na Ucrânia, o Pacto de Migração e o Plano Industrial para o Pacto Ecológico.

A potencial visita, que foi inicialmente relatada pelos jornais La Stampa e pelo Financial Times, seria a segunda viagem oficial de Zekensky fora da Ucrânia desde que a ofensiva russa começou em 24 de fevereiro. O presidente visitou Washington em finais de dezembro, para proferir um discurso no Congresso e ter uma reunião com o presidente dos EUA, Joe Biden.

A confirma-se a visita, esta vai ocorrer uma semana depois da cimeira Ue-Ucrânia, em Kiev. Depois de ter sido convidado a visitar Bruxelas, Zelensky respondeu: "Eu quero realmente viajar mas há um risco muito significativo devido à tentativa da Rússia de se vingar".

A UE forneceu até agora cerca de 60 mil milhões de euros de ajuda à Ucrânia, incluindo 12 mil milhões de euros em apoio militar, 38 mil milhões de euros em assistência humanitária e macrofinanceira e 10 mil milhões de euros para apoiar os refugiados ucranianos que procuraram refúgio nos Estados-membros da UE.