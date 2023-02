Antes da chegada da Comissão Europeia a Kiev, capital ucraniana, para a 24ª Cimeira UE-Ucrânia, o primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmygal, fez saber que o seu governo quer que a adesão ocorra dentro de dois anos.

"Um objetivo ambicioso", como o próprio Denys Shmygal admitiu. As reações nos varios países da União Europeia foram pouco entusiásticas, por muitas razões: a Ucrânia é um país em guerra, cuja economia e governação estão prontas para esse grande passo. E há o eterno problema da corrupção.

O debate sobre a futura adesão surge num momento de tensão acrescida no campo de batalha. O governo de Moscovo está a reagrupar na zona leste da Ucrânia. Antevê-se uma ofensiva russa nas próximas semanas.

A euronews falou com Christoph Heusgen, o novo presidente da Conferência de Segurança de Munique , que vai acontecer de 17 a 19 de fevereiro, poucos dias antes do primeiro aniversário da guerra na Ucrânia (24 de fevereiro).

"Teremos uma participação proeminente dos nossos amigos ucranianos e discutiremos, naturalmente, o que iremos fazer a partir de agora. E teremos, provavelmente, a maior participação de sempre de membros do governo e do Congresso norte-americanos. (...) Vladimir Putin apostou que tem mais resiliência do que nós. E temos de provar que Putin está errado, os seus cálculos não serão bem sucedidos", disse Christoph Heusgen.

(Veja a entrevista na íntegra)