O universo é finito ou infinito? Projeto europeu ajuda a responder à pergunta

Graças a uma rede de 52 estações e milhares de antenas o radiotelescópio pan-europeu LOFAR permite explorar os confins do universo.

"O universo tem mais de 13 mil milhões de anos. Podemos recuar pelo menos até 90% desse período de tempo, e olhar para os objectos e podemos vê-los em formação. De facto, descobrimos pulsares, buracos negros, e galáxias. Ao fazermos um amplo levantamento do céu, descobrimos todas essas galáxias", disse à euronews René Vermeulen, diretor do projeto LOFAR.

"O grande instrumento no qual estamos a trabalhar e que pode estar pronto este ano chama-se LOFAR ERIC. A sigla inglesa ERIC significa Consórcio Europeu de Infraestruturas de Investigação. É uma forma de colaboração que a Comissão Europeia definiu há cerca de dez anos. Trata-se de favorecer a colaboração entre paises europeus, reunir recursos, investigadores e dinheiro", acrescentou René Vermeulen.

Será que o universo é finito ou infinito?

"Será que o LOFAR poderá dizer-nos se o universo é finito ou infinito? É uma pergunta muito complicada. O LOFAR pode ajudar a compreender o período em que o universo era muito jovem e compreender a formação dos primeiros objetos. Com que rapidez é que se formaram? Quantos existem no universo? Qual a quantidade de matéria existente? Estas perguntas dizem-nos algo sobre o tamanho do universo e sobre o que vai acontecer. O universo não é infinito, agora, ficará para sempre ou voltará a ruir? Não vou dizer que o LOFAR tem a resposta cabal a essas perguntas. Precisamos de muitos telescópios. Nós desempenhamos um papel fundamental porque os nossos tipos de ondas de rádio longas têm uma capacidade de diagnóstico única para certas questões. Somos uma parte importante do puzzle. Não somos a única parte desse puzzle", sublinhou o responsável.

O projeto LOFAR faz parte de um conjunto de 15 iniciativas financiadas pela UE e que foram recompensadas, em 2022, com um prémio RegioStars.