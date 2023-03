Cidades alemãs enfrentam afluxo de migrantes dos Balcãs Ocidentais no inverno

Este inverno, as cidades da Alemanha enfrentaram mais um afluxo de refugiados. Desta vez, não foram os ucranianos a fugir da guerra, mas pessoas dos Balcãs Ocidentais que procuravam escapar aos duros invernos e às más condições de vida social dos seus países.

Colónia, por exemplo, recebeu mais migrantes dos Balcãs Ocidentais nos últimos meses do que durante a Guerra na Jugoslávia, segundo a assessora de imprensa da cidade ocidental, Katja Reuter. "O número de pessoas provenientes dos Balcãs Ocidentais na cidade de Colónia é superior a 1.000. Devido à flutuação, um número mais exato não está disponível". "Cerca de 40 por cento dos refugiados chegam da Ucrânia, e as outras nacionalidades são bem mais de 60 por cento. A maioria deles vem da Albânia", diz Reuter.

Agora, a cidade atingiu a sua capacidade oficial de acolhimento, com uma taxa de acolhimento superior a 107,23 por cento.

Rota dos Balcãs Ocidentais

A rota dos Balcãs Ocidentais foi, em 2022, a mais utilizada para a passagem ilegal da fronteira para a União Europeia (UE), de acordo com a agência de fronteiras externas do bloco. A Frontex registou 145.600 travessias ilegais através dos Balcãs Ocidentais, um salto de 136% em relação ao ano anterior e o número mais elevado desde 2015.

Esta rota foi utilizada por uma variedade de nacionalidades, principalmente cidadãos da Síria, Afeganistão e Turquia.

Agora, a UE decidiu reforçar a sua presença nas fronteiras dos Balcãs Ocidentais. Pela primeira vez, a Frontex terá funcionários a controlar as fronteiras do bloco - para travar a migração ilegal.

Colónia não concede aos migrantes dos Balcãs o estatuto de refugiado até estes receberem o estatuto de asilo legal das autoridades de imigração alemãs, o que muitas vezes pode levar meses a anos para ser alcançado. Mas continua a acolher os que vêm para a cidade para combater o problema dos sem-abrigo.

"A cidade de Colónia é obrigada a alojar todos os refugiados, independentemente da sua nacionalidade ou origem. A gestão de ocupação organiza o alojamento da cidade de acordo com os recursos de alojamento disponíveis", explica Reuter.

"Devido a este sistema, na maioria das vezes, os refugiados de diferentes origens ou nacionalidades são alojados em conjunto. Quando os alojamentos são maioritariamente preenchidos com refugiados do mesmo país de origem, isto deve-se às exigências de alojamento das pessoas que necessitam de alojamento ou ao número de refugiados recém-chegados.

"Por conseguinte, há tantos refugiados da Ucrânia que estão a ser alojados com outras nacionalidades como os que partilham o seu alojamento apenas com compatriotas", acrescenta.

Macedónia do Norte, Albânia, Kosovo e Sérvia

Atualmente, Colónia só têm cerca de dois a quatro refugiados ucranianos a chegar à cidade todos os dias. Este número ajudou a cidade durante todo o inverno, tendo em conta que esperam que na primavera os migrantes dos Balcãs Ocidentais partam.

"Devido às más condições sociais nos países de origem, as pessoas dos Balcãs Ocidentais vêm para a Alemanha no inverno e depois regressam na primavera. Isto repete-se todos os anos", diz Reuter.

"Como muitas cidades ou comunas na Alemanha, é um desafio alojar refugiados. Em cidades como Colónia, muitas pessoas - e não apenas refugiados - procuram apartamentos a preços acessíveis. É um desafio providenciar espaço suficiente para os refugiados", acrescenta

A Alta Baviera, onde Munique é a capital, alberga atualmente 850 migrantes dos Balcãs Ocidentais - quase o dobro do número do ano passado.

A maioria dos que chegam são da Macedónia do Norte, Albânia, Kosovo e Sérvia, e embora os números sejam atualmente baixos, o aumento das tensões entre os dois últimos países poderá levar a mais migrantes para a região no futuro.

As tensões têm aumentado entre os dois países vizinhos desde novembro, quando o Kosovo tomou a decisão de proibir os sérvios que vivem no país de utilizar matrículas emitidas por Belgrado. Tal como o seu aliado russo, a Sérvia recusou-se a reconhecer a independência do Kosovo, e a escalada das tensões tem causado preocupações aos países ocidentais.

Quando questionado sobre a forma como a Alta Baviera se está a preparar para um afluxo caso as tensões aumentem, o assessor de imprensa da região, Wolfgang Rupp, disse à Euronews: "Não podemos fazer previsões sobre a futura chegada de refugiados. No entanto, o Governo Distrital da Alta Baviera está continuamente a expandir as suas instalações para poder alojar todos os migrantes que chegam à nossa jurisdição".