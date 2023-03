Acordo para aumentar quota de renováveis na UE até 2030

Os Estados-Membros da União Europeia (UE) e os eurodeputados chegaram a acordo para praticamente duplicar a quota de energias renováveis na UE até 2030, tendo em conta o papel da energia nuclear na produção de hidrogénio com baixo teor de carbono.

O texto aprovado ao fim de 15 horas de negociações estabelece um objetivo vinculativo de 42,5% de energias renováveis no consumo europeu até ao final da década, quase duplicando o nível atual de cerca de 22%.

Este objetivo situa-se a meio caminho entre os 45% exigidos pela Comissão Europeia e pelos deputados europeus e os 40% solicitados pelos Estados-Membros. A meta atual para 2030 era de 32%.

O compromisso considera a madeira queimada para produzir eletricidade, a chamada biomassa, uma fonte "100% verde". Defendida pelos países escandinavos, é no entanto denunciada pelas ONG ambientais, preocupadas com o impacto nas florestas como armazenadoras de carbono e refúgios de biodiversidade.

O documento reconhece “o papel específico da energia nuclear, que não é nem verde nem fóssil”, de acordo com as palavras do eurodeputado francês Pascal Canfin, da bancada liberal, presidente da comissão parlamentar do Ambiente. Um ponto que gera habitualmente divisões profundas nos 27.