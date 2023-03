Energias Renováveis "não são bem-vindas"

Os campos de Méntrida, na província espanhola de Toledo, são o sustento de centenas de pessoas que vivem da agricultura, pecuária ou turismo. Em breve,vão ser cobertos por um mar de espelhos. Neste município, os parques solares irão abranger um terço do território. Esta região é um exemplo da Espanha rural que desconfia das energias renováveis, como explicou à Euronews Pilar Jiménez-Landi, da Associação “Salvemos los Campos”.

“O que vão fazer connosco? Destruir o campo e o modo de vida agrícola que sustenta muitas das nossas aldeias? Para quê? Para que outras indústrias possam ter a energia em troca da destruição de toda a paisagem rural em algumas regiões de Espanha”, lamenta Jiménez-Landi.

Mais de duzentas associações de cidadãos uniram-se contra o projeto de energias renováveis. Acreditam que apenas serve para destruir a paisagem e criar muito poucos empregos. Desde o início de 2022, o governo deu luz verde a 182 macro parques eólicos e solares, que vão ocupar uma área de 53 mil hectares. Calcula-se que Espanha terá de garantir cerca de 200 giga watts de produção de eletricidade renovável para cumprir os objetivos de neutralidade de carbono até 2050. A questão, é como conciliar o modelo energético com o respeito pelo ambiente e pela paisagem rural.

A empresa Viñedos del Río Tajo aderiu a um projeto-piloto de tecnologia agrovoltaica, em conjunto com a Iberdrola, que permite uma sinergia entre a instalação de energias renováveis e os usos tradicionais da terra. Um algoritmo analisa as necessidades da planta em tempo real e move os painéis para protegê-las do calor.

Miguel Tejerina, diretor da empresa, destaca que “se a coexistência dos painéis e das vinhas for bem-sucedida, poderá ser replicada em centenas de milhares de hectares em toda a Espanha”.