UE: Quota de energias renováveis em 2030 terá de atingir 42,5%

Em 2030, a quota de energias renováveis na União Europeia (UE) deverá ser de pelo menos 42,5%. É uma grande subida já que o valor anteriormente estabelecido era 32%.

O acordo foi obtido, quinta-feira, entre os representantes dos 27 países e o Parlamento Europeu.

Atualmente, a média no blçoco é de 22%, embora em Portugal chegue quase aos 60%, por causa das barragens.

Assim, cada Estado-membro poderá mesmo ir mais longe, se desejar, e cabe-lhe escolher que fontes vai utilizar para cumprir a meta.

As verbas da UE dão prioridade às infra-estruturas de energia eólica, solar e hidrogénio.

O relator da lesgilação no Parlamento Europeu, Markus Pieper, realçou, ainda, o esforço que foi feito para simplificar a burocracia para os investidores.

"Dizemos agora aos governos dos Estados-membros que têm 12 meses para aprovar projetos privados, seja de energia solar ou eólica. Se não derem resposta ao pedido ao fim de 12 meses, então fica automaticamente aprovado. Chamamos-lhe silêncio aprovador. Penso que este é um ótimo instrumento para acelerar os procedimentos de licenciamento nos Estados-membros", explicou o eurdodeputado alemão de centro-direita, em em entrevista à euronews.

Nuclear fica "a meio caminho"

A sombra da energia nuclear paira sobre este compromisso, com a França a defendê-la fortmente para fomentar o futuro do hidrogénio. Além disso, argumenta que não emite gases com efeito de estufa, mas vapor de água.

O urânio não é visto como uma fonte de energia renovável, mas também não ficou com o rótulo de combustível fóssil.

"Os franceses não ganharam. Eles queriam ter energias renováveis e energia nuclear ao mesmo nível. Não ganharam, mas acredito que lutarão em todos os outros dossiês e que este será um conflito contínuo", disse o eurodeputado alemão dos verdes Michael Bloss, à euronewes-

A biomassa, que usa plantas e árvores, também recebe o estatuto de recurso ecológico.

As organizações não-governamentais ambientalistas lamentam esta decisão e argumentam que as florestas devem ser preservadas para absorver os gases poluentes na atmosfera e preservar a biodiversidade.

A Oxfam diz, mesmo, que vai causar maior instabilidade alimentar, porque muitos campos agrícolas são usados para produzir biocombustoveis à base de óleos vegetais, leguminosas e cereais.