Como Bruxelas aproveita a energia da Terra para se aquecer

A região de Bruxelas decidiu depender do calor das profundezas da terra para o seu abastecimento energético. A energia geotérmica é - em princípio - uma fonte inesgotável e limpa de energia. Um projeto europeu, Brugeo, reúne empresas especializadas e cientistas para promover a sua utilização. Estão a examinar a terra e todas as suas características e a cartografar o subsolo de Bruxelas.

Explica Jos van Steenwinkel, diretor-geral do Brugeo: "Perfurámos cerca de 45 poços na capital para investigar o potencial do subsolo. Estamos a utilizar o subsolo a uma certa profundidade para armazenar energia, que pode ser utilizada para aquecimento durante o inverno e para o arrefecimento durante a estação do verão".

Na zona de Tour & Taxis, em Bruxelas, quase todos os grandes edifícios estão equipados com energia geotérmica. O edifício do Ambiente de Bruxelas é um dos pioneiros: há oito poços (quatro poços chamados "quentes" no lado norte e quatro poços chamados "frios" no lado sul) que descem a uma profundidade de 87 metros para captar o calor do subsolo. Mas como se sabe se a energia geotérmica pode ser utilizada numa zona específica de Bruxelas? Até que profundidade se tem de perfurar?

Mathieu Agniel, hidrogeólogo, apresenta BrugeoTool, uma ferramenta Brugeo que responde a todas estas questões: "Vemos a Região de Bruxelas, temos várias características. Podemos visualizar o subsolo em 3D, podemos fazer perfuração virtual. Podemos analisar a pré-viabilidade geotérmica através da aplicação geotérmica. Sabemos muito bem que o subsolo é naturalmente quente a uma profundidade de 10 metros e temos cerca de doze graus aqui na Bélgica, durante todo o ano", explica.

Este calor estável do subsolo é redimensionado graças a uma bomba de calor.

O orçamento total do Brugeo é ligeiramente superior a um milhão de euros (1.085.145 euros), dos quais quase metade (485.125 euros) provém da política de coesão europeia. Há cinco parceiros envolvidos no projeto.

O gestor de projeto do Brugeo, Pierre Gérard, enfatiza que visa pôr fim à falta de conhecimento do subsolo de Bruxelas, que foi um dos obstáculos ao desenvolvimento da energia geotérmica aqui. Lembra-nos também que para que a energia geotérmica seja verdadeiramente sustentável, é necessário devolver à terra a energia que está a ser bombeada: "Temos de assegurar que o que extraímos durante o inverno possa ser compensado por esta regeneração natural durante o verão. É aqui que o conhecimento das propriedades geotécnicas do subsolo é realmente importante, porque um solo argiloso, por exemplo, ou um solo arenoso não se regeneram à mesma velocidade", diz.

A procura de instalações geotérmicas em Bruxelas aumentou exponencialmente desde 2022, como resultado da crise energética e de projetos como este. De acordo com o Brugeo, passaram de 40 instalações geotérmicas no total, no início do projeto, para mais de uma centena de novos pedidos no ano passado.