UE aperta o cerco gigantes da internet

Comissão Europeia obriga gigantes da internet como Google, Facebook e Twitter a obedecerem a regras mais rigorosas

Os gigantes das plataformas sociais, Google, Alibaba, Amazon e Wikipedia estão entre as grandes empresas tecnológicas que foram classificadas como "Plataformas Online de Grandes Dimensões" pela Comissão Europeia e que terão agora de aderir a regras mais rigorosas ao abrigo da Lei dos Serviços Digitais (DSA).

O executivo da UE apresentou na terça-feira a primeira lista de 19 empresas consideradas "muito grandes".

A distinção deve-se ao facto de terem pelo menos 45 milhões de utilizadores ativos mensais.

Dezassete empresas foram designadas como "plataformas online muito grandes" (VLOP). Entre elas contam-se a Alibaba AliExpress, Amazon Store, Apple AppStore, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube e Zalando.

O Bing e o Google Search foram igualmente designados como motores de pesquisa online de muito grandes dimensões.

Estas empresas têm agora quatro meses para cumprirem o conjunto completo de novas obrigações ao abrigo do DSA. O diploma entrou em vigor em Novembro e visa reforçar a proteção dos direitos dos utilizadores em linha proporcionando maior transparência e responsabilidade.

Grande escala implica grande responsabilidade

As empresas terão, por exemplo, de fornecer informações claras sobre as razões pelas quais recomendam determinadas sugestões a certos utilizadores e permitir que estes optem por não as utilizar; fornecer aos utilizadores uma ferramenta simples para assinalar conteúdos ilegais assim como termos e condições facilmente compreensíveis; tomar medidas mais robustas para combater a propagação de conteúdos ilegais e de desinformação; e dar aos investigadores acesso a dados publicamente disponíveis.

Mais importante ainda, terão de permitir que os peritos do recém-criado Centro Europeu para a Transparência dos Algoritmos (ECAT), uma agência da UE, avaliem se o seu algoritmo está em conformidade com as várias obrigações.

"Graças à Lei dos Serviços Digitais, os cidadãos e as empresas europeias vão beneficiar de uma Internet mais segura", afirmou o Comissário Europeu responsável pelo Mercado Interno, Thierry Breton, num vídeo divulgado no Twitter.

"A partir de 25 de Agosto, as plataformas em linha e os motores de busca com mais de 45 milhões de utilizadores ativos na UE terão obrigações mais rigorosas, porque a grande escala implica responsabilidades acrescidas", acrescentou.

O investigador sénior do Centro para a Reforma Europeia, Zach Meyers, descreveu a lista como "não especialmente surpreendente".

"É notável que, tal como esperado, muito poucas empresas europeias vão enfrentar a regulamentação mais dura ao abrigo do DSA - com algumas exceções como a Booking.com", disse à Euronews.

"Há algumas omissões surpreendentes na lista, incluindo o Spotify e a Airbnb, embora a Comissão tenha dito que ainda está a analisar se outras empresas precisam de cumprir os requisitos mais rigorosos - por isso, podem não querer relaxar já", acrescentou.

Os sítios pornográficos poderão ser os próximos

Um funcionário da Comissão afirmou que o executivo está neste momento a contatar uma série de outros serviços, incluindo vários sítios pornográficos, para determinar se atingem o limiar de 45 milhões de utilizadores ativos e se devem, portanto, ser designados como muito grandes.

Os funcionários sublinharam que o DSA é "bastante dinâmico" e que poderão ser acrescentados novos serviços nos próximos meses e anos, enquanto outros poderão ser eliminados.

O envolvimento com as várias empresas classificadas como muito grandes foi até agora descrito como construtivo e a Comissão, acrescentou o funcionário, irá tomar novas medidas nos próximos quatro meses para garantir que as várias empresas estão prontas para cumprir o DSA, em particular as obrigações relativas à proteção de menores.

No que se refere ao Twitter, cuja mudança de gestão e despedimentos em massa nos últimos meses preocuparam os reguladores, o funcionário disse que se realizaram várias reuniões entre Breton e o diretor executivo Elon Musk para reforçar os preparativos.

Estas grandes empresas serão supervisionadas por peritos da Comissão, enquanto os Estados-Membros têm até Fevereiro de 2024 para criar agências nacionais para supervisionar as plataformas e os motores de busca mais pequenos, que também terão de respeitar estas obrigações.

O Dr. Christophe Carugati, especialista em concorrência e políticas digitais do Bruegel, um grupo de reflexão sediado em Bruxelas, afirmou que "agora, a Comissão tem de trabalhar na aplicação do regulamento para garantir que as obrigações protegem efetivamente os utilizadores online aumentando ainda os recursos humanos para lidar com esta nova responsabilidade enquanto regulador dos conteúdos em linha".