A população da UE está a diminuir, revela a Eurostat

O relatório "Demografia da Europa", da agência de estatísticas Eurostat, documenta vários factores que afetam a vida de dezenas de milhões de pessoas e conclui que a população do bloco está a encolher.

A população da União Europeia (UE) diminuiu em mais de meio milhão em relação a 2020, de acordo com as últimas estatísticas demográficas publicadas pelo Eurostat.

O relatório revelou o efeito adverso das vítimas da pandemia de Covid-19 na população da UE, interrompendo o crescimento anual observado até 2020.

Apesar de 17 Estados-membros da UE terem registado um aumento absoluto da população, sete países seguiram a tendência oposta, incluindo diminuições significativas em Itália, Polónia, Grécia e Croácia.

As estatísticas demográficas anuais têm por objetivo analisar a evolução da população em relação a uma série de indicadores-chave.

Eis alguns dos destaques do último relatório:

1) População da UE em declínio

Em 1 de janeiro de 2022, a população da UE era de 446,7 milhões de habitantes, o que representa uma ligeira diminuição em relação a 2021.

Embora a população global tenha crescido 4% em relação a 2001, a população diminuiu pelo segundo ano consecutivo.

Havia menos 585 mil pessoas em janeiro de 2022, em comparação com o primeiro dia de 2020.

2) A UE está a envelhecer rapidamente

Os números mais recentes mostram que mais de um quinto dos habitantes da UE tem 65 anos ou mais.

Com o acesso a melhores cuidados de saúde, a percentagem de pessoas com 80 anos ou mais quase duplicou em 2022, em comparação com 2002.

Por outro lado, também se registou uma diminuição da população com menos de 20 anos, contribuindo para os números globais do envelhecimento.

Isto significa um aumento da idade média das pessoas que residem na UE. A idade média na UE em 2022 era de 44,4 anos, um aumento de quase seis anos em comparação com os valores de há 20 anos.

A Itália registou a idade média mais elevada entre os Estados-membros, com 48 anos, e Chipre ficou em último lugar, com 38,3 anos.

3) As mulheres vivem mais tempo na UE

As mulheres na UE vivem mais tempo do que os homens, com base nos últimos dados sobre a esperança de vida.

Embora a esperança de vida global tenha diminuído 1,2 anos entre 2019 e 2021, os números mostram que as mulheres vivem 5,7 anos mais do que os homens.

A esperança de vida à nascença para as mulheres era de 82,9 anos em 2021, em comparação com 77,2 anos para os homens. Todos os Estados-membros da UE seguiram a mesma tendência.

A esperança média de vida global aumentou de 77,6 anos em 2002 para 80,1 em 2021, com factores como a redução da mortalidade infantil, o aumento do nível de vida, a melhoria dos estilos de vida, a melhoria da educação e os avanços nos cuidados de saúde e na medicina a atrasarem as mortes prematuras.