Exposição sobre agressão sexual com roupas de sobreviventes

"What Were You Wearing?" (O que é que vestias?) está patente no Parlamento regional de Bruxelas e tem por objetivo sensibilizar para a violência sexual.

Mais de 100 peças de roupa usadas por sobreviventes de violência sexual, incluindo fraldas e batas de hospital, fazem parte da iniciativa Spotlight, liderada pelas Nações Unidas, que criou o projeto. Para Nahla Valji, diretora da Spotlight, esta mostra prova que "não importa o que uma mulher vestiu", e o grau de prevalência deste tipo de violência na sociedade. "Há forte reação emocional a estas roupas, até porque mostramos uma fralda, roupas de criança, batas de hospital, trajes do quotidiano, que demonstram realmente que este é um crime de violência e brutalidade que precisa de ser abordado", acrescentou. O nome, explicou Nahla Valji, é uma referência a "uma pergunta que é feita a demasiados sobreviventes quando vão à polícia denunciar o seu crime ou quando o denunciam aos seus amigos e familiares". As sobreviventes de violência sexual que desejem colaborar podem enviar, anonimamente, descrições das roupas que usavam e fazer parte desta exposição itinerante. Quando há vontade política, apoiada por financiamento, pode ter-se uma abordagem abrangente que realmente pode acabar com a violência baseada no género. Nahla Valji Diretora da Spotlight Esta exposição foi organizada pela primeira vez, há um ano, na sede da ONU, em Nova Iorque (EUA) e chega a Bruxelas porque a União Europeia doou 500 milhões de euros para a iniciativa. Valji refere que a Spotlight tem programas em 25 países do mundo e que quer expandir-se: "A nossa abordagem visa incluir toda a sociedade, governos em muitos destes países e tem sido apreciada ao mais alto nível, por chefes de Estado. Por isso, quando há vontade política, apoiada por financiamento, pode ter-se uma abordagem abrangente que realmente pode acabar com a violência baseada no género". A Spotlight leva a cabo sensibilização para mudar leis e fazer reformas institucionais, com ênfase num trabalho de nível comunitário, em cooperação com organizações de defesa dos direitos das mulheres. A iniciativa tem como meta, até 2025, salvar a vida de duas mulheres e raparigas por dia, bem como prevenir a violência contra 21 milhões de mulheres e raparigas.