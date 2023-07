"Estado da União": NATO, natureza e inflação em destaque

A cimeira da NATO que deu luz verde à entrada da Suécia, a aprovação por pequena margem da Lei da Recuperção da Natureza no Parlamento Europeu e a descida da inflação estiveram em destaque na semana europeia.

O aperto de mão entre o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, marcou um dos pontos altos da semana: o fim do bloqueio turco à adesão da Suécia à NATO, e aconteceu na cimeira da organização, em Vilnius (Lituânia).

"Este é um dia histórico porque temos um compromisso claro da Turquia de apresentar os documentos de ratificação à Grande Assembleia Nacional e de trabalhar em conjunto com a Assembleia para garantir a ratificação", disse Jens Stoltenberg, secretário-geral da NATO.

Outro ponto alto da semana foi a aprovação, no Parlamento Europeu, por pequena margem, de uma lei fundamental para proteger a natureza e que é um pilar essencial do Pacto Ecológico Europeu.

Embora os pormenores ainda tenham de ser acertados com os Estados-membros, a Lei da Recuperação da Natureza prevê medidas de recuperação em 20% das zonas terrestres e marinhasda UE até ao final desta década, e em todos os ecossistemas degradados até meados do século.

O Partido Popular Europeu , de centro-direita, liderou a oposição, alegando que a lei poderia minar a segurança alimentar e fomentar a inflação. Os defensores do diploma acusaram-no de alarmismo antes das eleições europeias do próximo ano.

Será que fazer campanha com base no medo que as pessoas têm da inflação pode ser um argumento vencedor? A euronews entrevistou Catherine Petersen, estratega de investimentos e diretora do Black Rock Investment Institute.

"A inflação baixou devido à descida dos preços da energia. Isto é um alívio para as famílias e para as empresas na Europa. No entanto, uma série de fatores, incluindo a rigidez do mercado de trabalho - não esqueçamos que a média da taxa de desemprego na zona euro ainda é muito baixa- significa salários mais altos e pressões de custos subjacentes mais elevadas. Em suma, podemos estar perante uma inflação rígida", explicou Peterson.

