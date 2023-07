Frans Timmermans quer liderar governo dos Países Baixos

De Euronews

Vice-presidente da Comissão Europeia anunciou intenção de deixar Bruxelas e regressar à política neerlandesa.

O vice-presidente da Comissão Europeia com a pasta do clima, Frans Timmermans, anunciou a intenção de deixar Bruxelas e regressar à política neerlandesa. Timmermans tenciona liderar uma lista conjunta de socialistas e verdes para concorrer às próximas eleições legislativas, previstas para 22 de novembro, após o colapso do governo de coligação de centro-direita do primeiro-ministro Mark Rutte, no início deste mês.

Rutte, que lidera os Países Baixos desde 2010, deixou claro que não tenciona candidatar-se novamente, abrindo uma janela de oportunidade para a oposição. O anúncio de Timmermans foi oficializado na quinta-feira de manhã, depois de dias de especulação e de notícias nos media sobre o futuro imediato. Uma sondagem recente coloca a aliança entre o Partido Trabalhista (PvdA) e os Verdes (GroenLinks - GL) na primeira posição, com 28% dos votos, mas apenas com Timmermans como candidato conjunto.