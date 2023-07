O que é o "Processo de Roma" para combater a migração irregular?

O "Processo de Roma" é o mais recente de uma série de esforços para "externalizar" a gestão da migração com destino à União Europeia (UE), recorrendo a acordos com os chamados países terceiros (que não são Estados-membros da UE).

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, está a tentar apresentar o seu novo acordo com os países do Médio Oriente e de África como crucial para lidar com a migração irregular - os especialistas duvidam.

O "Processo de Roma", acordado no domingo, visa combater as causas profundas da migração ilegal - incluindo conflitos, dificuldades económicas e alterações climáticas - e reprimir os traficantes de migrantes. Os vinte países que assinaram o acordo também vão estabelecer parcerias no domínio das energias limpas e melhorar as perspectivas de emprego nas economias emergentes.

O acordo foi assinado depois de a UE ter assinado um acordo de 105 milhões de euros com a Tunísia para travar o fluxo de travessias irregulares do Mediterrâneo e aumentar os retornos.

Mas os especialistas alertam para o facto de a externalização não ser uma solução milagrosa para os problemas migratórios da UE.

"Não vejo o Processo de Roma como um passo importante, mas sim como mais uma iniciativa para lidar com a migração para a Europa", disse Luigi Scazzieri, investigador sénior do Centro para a Reforma Europeia.

"A Europa está a tentar atrair mais cooperação para conter os fluxos migratórios e fazer regressar os migrantes dos países de origem e de trânsito. Por sua vez, estes países estão a tentar obter mais dinheiro e atenção política da Europa", acrescentou.

Uma das muitas medidas de externalização

O principal objetivo da nova aliança é combater as redes criminosas que introduzem ilegalmente migrantes na Europa em condições precárias, contribuindo para o aumento do número de mortes de migrantes. Estima-se que cerca de duas mil pessoas tenham morrido, este ano, ao tentar atravessar o Mediterrâneo para a Europa.

"É nosso dever, naturalmente, cuidar dos nossos Estados, mas também é nosso dever cuidar do destino destas pessoas", afirmou Giorgia Meloni, no domingo.

O tráfico de migrantes tornou-se uma atividade criminosa lucrativa e generalizada, com um aumento recente dos grupos que operam em países como a Tunísia e a Líbia, portas de entrada na Europa através da rota do mar Mediterrâneo.

As conclusões da conferência de domingo prevêem novos acordos bilaterais ou multilaterais entre países para combater esse fenómeno, incluindo a coordenação transnacional para perseguir os passadores e novas medidas para localizar e congelar os seus lucros.

Abrir rotas de migração seguras e legais

Mas embora a migração irregular seja um problema para a UE, o bloco enfrenta outro problema mais generalizado, para o qual a migração constitui uma solução: a escassez de mão de obra devido ao envelhecimento e ao declínio da população.

O "Processo de Roma" tem como objetivo resolver este problema através da promoção de vias legais e seguras para a migração.

"Meloni mudou de tom em relação à migração legal, consciente da escassez de mão de obra em Itália. Mas não mudou de tom em relação à migração ilegal", disse Scazzieri.

"Ela está a tentar fazer uma distinção entre migração legal e ilegal, esperando que os seus apoiantes vejam a diferença", acrescentou.

"Penso que a sua mudança também reflecte o reconhecimento de que precisa de oferecer aos países terceiros algumas rotas de migração legal se quiser que eles cooperem mais em termos de redução dos fluxos de migração ilegal."

Acordo com a Tunísia: um projeto

A UE espera que o seu novo memorando de entendimento com a Tunísia possa ser utilizado como modelo para futuras parcerias bilaterais, como reiterou, no domingo, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Estiveram presentes na conferência representantes dos governos de Marrocos e do Egipto, países que se diz serem os próximos a celebrar um acordo semelhante.

Mas isto está a alimentar os receios de que a UE esteja a transferir as suas responsabilidades para países terceiros através deste tipo de acordos.

"Este acordo vem juntar-se a uma infinidade de acordos, iniciativas e processos iniciados na UE para gerir a dimensão externa da migração", segundo a Dra. Eleonora Milazzo, investigadora no Egmont Institute e no European Policy Center.

"E isso acontece enquanto as perspectivas de chegar a um acordo sobre a gestão da dimensão interna da partilha de responsabilidades continuam a ser escassas", acrescentou.

O acordo com a Tunísia foi criticado por organizações não-governamentais, associações humanitárias e alguns membros do Parlamento Europeu, que alertam para os riscos de externalizar o controlo da migração para países africanos com um historial questionável em matéria de direitos humanos.

O Presidente da Tunísia, Kais Saied, já fez comentários racistas em relação aos migrantes subsarianos e há evidências de que a Tunísia tem empurrado os migrantes para o deserto na fronteira com a Líbia e a Argélia, deixando-os sem comida ou água.

"Existe uma grande preocupação quanto ao facto de processos de cooperação como o lançado em Roma fecharem os olhos ao fraco historial de direitos humanos de muitos países parceiros, conduzindo a viagens irregulares mais mortais e não promovendo percursos seguros", afirmou o Dr. Milazzo.

Mobilização de investimentos

Os pormenores sobre a forma como a nova aliança será financiada ainda não foram acordados, mas os membros das principais instituições financeiras, incluindo o Fundo Monetário Internacional, o Banco Islâmico de Desenvolvimento e o Banco Mundial, estiveram presentes nas negociações.

Seguir-se-á uma conferência de doadores para criar um fundo comum para financiar projectos. Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente dos Emirados Árabes Unidos, já se comprometeu a contribuir com 100 milhões de dólares (90,2 milhões de euros) para o processo.

Espera-se que a Itália revele o "Plano Mattei" para a cooperação com África em outubro, centrado também na cooperação em matéria de energia e na redução dos fluxos migratórios.

Quando questionado sobre a forma como o "Processo de Roma" se enquadra no plano Mattei, o ministro italiano dos Negócios Estrangeiros, Antonio Tajani, explicou a necessidade de um plano de financiamento que abranja a UE, os países do Golfo e, talvez, a Turquia e os EUA. "Caso contrário, não se vai longe", explicou.

Durante a conferência, o Presidente da Tunísia, apelou à criação de uma nova instituição financeira mundial para combater as causas profundas da migração. As discussões sobre um potencial resgate do Fundo Monetário Internacional (FMI) para a Tunísia foram, recentemente interrompidaspelo facto de Saied se recusar a implementar as reformas exigidas pelo FMI em troca do empréstimo.

As alterações climáticas, em particular, são cada vez mais vistas como um fator de deslocação forçada, salientam as conclusões. Von der Leyen referiu a energia limpa como uma área prioritária para investimentos com os países parceiros, com a iniciativa Global Gateway da UE a disponibilizar 300 mil milhões de euros para projectos de infra-estruturas.

Os países participantes também concordaram em reforçar a cooperação com países e pessoas vulneráveis às alterações climáticas e aumentar os investimentos em energias renováveis e economias verdes, azuis e circulares.

Uma "aliança de iguais

Meloni reconheceu, no domingo, que a Europa nem sempre foi um parceiro atencioso e que a "desconfiança" dificultou, por vezes, a resolução de problemas comuns. Mas sublinhou que a conferência foi um "diálogo entre iguais, baseado no respeito mútuo".

"Não pode haver uma relação competitiva ou conflituosa entre a Europa e outros países do Mediterrâneo, porque os nossos interesses são muito mais comuns do que pensamos à partida", afirmou.

Com a UE a continuar a externalizar os seus controlos fronteiriços para países terceiros, os seus parceiros "têm interesse em obter mais benefícios da UE para a sua cooperação", afirmou Scazzieri. "Por conseguinte, estas relações são inerentemente instáveis e têm de ser regularmente renegociadas".

Para Meloni, isto representa uma oportunidade.

"A agenda de Meloni parece consistir em mostrar que a Itália procura ativamente aliados externos e que é pró-ativa em matéria de migração. A Comissão Europeia e as suas visitas à Tunísia têm sido plataformas proeminentes para chamar a atenção da UE para o papel (e os interesses) da Itália no Mediterrâneo", afirmou o Dr. Milazzo.

No entanto, há cada vez mais preocupações quanto à potencial má utilização dos fundos da UE através destes novos tipos de acordos.

Em alguns países do Norte de África, como a Líbia, por exemplo, grupos criminosos já se infiltraram na guarda costeira nacional. No início deste mês, membros daguarda costeira líbia dispararam contra barcos humanitários que efetuavam operações de salvamento a partir de um barco financiado pela UE.

A Tunísia será a anfitriã do próximo evento de alto nível da aliança.