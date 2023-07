Extrema-direita alemã já tem principal candidato às eleições europeias

Maximilian Krah vai liderar campanha do partido Alternativa para a Alemanha (AdF) às europeias de 2024

O partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AdF) elegeu este sábado Maximilian Krah para liderar a campanha às eleições europeias de 2024.

Krah, atualmente eurodeputado, venceu a votação no congresso do partido, em Magdeburgo, com 65,7% dos votos a favor.

Neste momento, o AfD tem nove deputados no Parlamento Europeu. Acredita chegar aos 20 no próximo ano devido à crescente popularidade nas últimas sondagens, de acordo com as quais entre 18 e 22% dos alemães tencionam votar no partido.

O AfD tem uma agenda anti-migrantes e defende a redução da União Europeia a uma mera união económica. Muitos dos dirigentes do partido querem mesmo ver a Alemanha sair do bloco europeu.

Ainda em Magdeburgo, cerca de duas mil pessoas manifestaram-se pacificamente contra o partido, cujo congresso decorre até domingo.