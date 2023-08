UE garante 400 milhões de euros de ajuda à Eslovénia

As chuvas fortes e inundações causaram seis mortes. Foi a pior catástrofe natural desde a independência do país, há três décadas.

A União Europeia garantiu um pacote de apoio financeiro a curto, médio e longo prazo à Eslovénia para fazer face à catástrofe pós-inundações.

Depois de observar as cheias devastadoras e os deslizamentos de terras que atingiram o país, a Presidente da Comissão Europeia afirmou que a Europa está ao lado do povo esloveno.

"Estivemos convosco nos primeiros dias, imediatamente com o material necessário: as pontes móveis, as escavadoras, os helicópteros e a equipa técnica e as tripulações. E, claro, ficaremos o tempo que for necessário", afirmou Ursula von der Leyen.

Bruxelas vai disponibilizar 400 milhões de euros para ajudar a Eslovénia.

"Vamos disponibilizar 400 milhões de euros" do Fundo de Solidariedade, "incluindo 100 milhões de euros este ano e 300 milhões de euros no próximo ano", declarou von der Leyen aos jornalistas depois da visita às zonas afetadas. “A Eslovénia poderá também candidatar-se a 2,7 mil milhões de euros do fundo europeu Next Generation”, acrescentou.

O Governo estima que os prejuízos poderão ultrapassar os 500 milhões de euros.