Liubliana acabou com a circulação automóvel no centro da cidade

De Euronews

Os carros foram permanentemente banidos do centro de Liubliana. 75% da capital eslovena está agora coberta por espaços verdes.

PUBLICIDADE

O objetivo do município é tornar-se novamente a Capital Verde Europeia, após 2016. Para tal, foram recentemente plantadas 70.000 novas árvores e criados passeios pedonais. As lixeiras foram banidas para o subsolo.

75% da capital eslovena está agora coberta por espaços verdes.

O responsável da agência de desenvolvimento regional, Klemen Gostic, explicou como a ponte histórica do Centro Histórico foi devolvida aos peões. No entanto, disse que a libertação do automóvel não é suficiente por si só: os residentes precisam de outras alternativas mais ecológicas.

Hoje em dia, pequenos autocarros elétricos circulam pelo centro histórico, e podem ser utilizados pelas pessoas numa ida às compras, ou noutros trajetos e os idosos podem até pedir ao motorista para passar na farmácia, no caminho do hospital para casa.

O conselho municipal também está a planear um novo canal transversal no rio Liublianica para concentrar nele as principais atrações e vai acelerar os transportes públicos para que dois terços da Eslovénia possam ser alcançados a partir da capital, no espaço de uma hora.

No novo plano de transoportes, um único cartão urbano será suficiente para diversos serviços, como: uma viagem de comboio, o aluguer de uma bicicleta ou pedir um livro emprestado.