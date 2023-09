De Euronews

A Comissão Europeia manifesta preocupações com a desinformação proveniente da Rússia, tendo em vista as próximas eleições nacionais e europeias, e pede ação às plataformas digitais.

A vice-presidente e comissária para os Valores e Transparência, Vera Jourova, está convencida de que o Kremlin será ativo na manipulação dos votos dos europeus eapela às plataformas digitais que assinaram o chamado Código de Conduta sobre Desinformação para trabalharem nisso.

"As grandes plataformas devem enfrentar este risco, especialmente porque temos de esperar que o Kremlin e outros estejam ativos antes das nossas eleições europeias. Espero que os signatários ajustem as suas ações para refletir isso. Esta é uma guerra no espaço de informação travada contra nós e aproximam-se eleições onde atores maliciosos tentarão usar as caraterísticas de design das plataformas para manipular. As próximas eleições nacionais e as eleições da UE serão um teste importante para o código que os signatários das plataformas não devem falhar".

As principais plataformas online que assinaram o Código há seis meses - Google, Meta, Microsoft, TikTok - publicaram na terça-feira um primeiro relatório sobre como transformaram em prática os seus compromissos para reduzir a propagação da desinformação. De acordo com isto, milhões de contas falsas foram evitadas e o conteúdo enganoso foi restringido.

Jourova deixou uma mensagem para Elon Musk, que decidiu retirar o Twitter do Código.

"O Sr. Musk sabe que não está isento de responsabilidade ao abandonar a caravana do código de práticas, porque agora temos a Lei dos Serviços Digitais totalmente em vigor. Vamos fazê-la cumprir. Temos a nossa unidade, penso eu, muito bem equipada, que irá monitorar e supervisionar o que as plataformas estão a fazer. E como o Twitter foi designado como uma grande plataforma online, claro que existem obrigações impostas pela lei. Portanto, a minha mensagem para o Twitter é: têm de cumprir a lei. Estaremos atentos ao que estão a fazer".

Como confessou a vice-presidente, a combinação de IA e desinformação é um pesadelo.

O analista Yiannis Kompatsiaris, Diretor do Instituto de Tecnologias da Informação, CERTH, IA para os Media, afirma que o controlo das plataformas pode ser desafiante e que as políticas da UE não são suficientes.

"Na verdade, temos uma contradição aqui. Por um lado, as plataformas querem mobilidade em termos de conteúdos. O conteúdo enganoso muitas vezes cria essa mobilidade, então eles vão lidar com algo que, por outro lado, cria o benefício e o lucro que desejam. Portanto [o Código] é um aspeto importante no combate à desinformação, mas existem outras dimensões importantes, como a educação; as pessoas, os cidadãos desde cedo devem ser treinados para adquirir esta visão crítica dos meios digitais", afirma.

Uma abordagem holística também inclui tecnologias que detetam automaticamente notícias falsas.