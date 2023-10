UE suspende "todos os pagamentos" às autoridades palestinianas

De Euronews

A Comissão estabeleceu uma linha clara entre o Hamas e o povo palestiniano e lembrou que o bloco tem um forte sistema de controlo para garantir que o dinheiro chega às mãos certas.

PUBLICIDADE

"Enquanto maior doador dos palestinianos, a Comissão Europeia está a rever toda a sua carteira de projetos de desenvolvimento, no valor total de 690 milhões de euros", afirmou Oliver Várhelyi na rede social X (antigo Twitter).

A medida afetará todos os pagamentos e todos os projetos, afirmou. Além disso, todas as novas dotações orçamentais, incluindo para 2023**, serão adiadas "até nova ordem"**, acrescentou o Comissário.

"As bases para a paz, a tolerância e a coexistência devem agora ser abordadas. O incitamento ao ódio, à violência e a glorificação do terror envenenaram as mentes de demasiadas pessoas", afirmou Várhelyi.

União Europeia é um dos principais fornecedores de ajuda à Cisjordânia

A União Europeia (UE) tem sido tradicionalmente um dos principais fornecedores de ajuda humanitária e financeira à Cisjordânia, que é parcialmente governada pela Autoridade Palestiniana e pelo Presidente Mahmoud Abbas. Este apoio é canalizado para serviços essenciais, como os cuidados de saúde, a assistência social, os salários dos funcionários públicos e os projetos de desenvolvimento. Para Gaza, o dinheiro é canalizado através da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina.

Esta manhã, a Áustria foi o primeiro Estado-Membro a anunciar a suspensão de 19 milhões de euros destinados aos palestinianos. A Alemanhadiz que o seu programa de ajuda ao desenvolvimento está a ser revisto, mas não a ajuda humanitária de emergência.

A Comissão estabeleceu uma linha clara entre o Hamas e o povo palestiniano, e lembrou que o bloco tem um forte sistema de controlo para garantir que o dinheiro chega às mãos certas.

Ana Pisonero, porta-voz da UE, sublinha que o bloco não financia o Hamas ou quaisquer outras atividades de organizações terroristas, direta ou indiretamente. "A UE dispõe de regras muito estruturadas para analisar e examinar os beneficiários dos fundos comunitários", afirmou.

Ministros dos Negócios Estrangeiros dos 27 encontram-se esta terça-feira

A Euronews sabe que os Estados-Membros não foram consultados antes do anúncio da redução do financiamento às autoridades palestinianas.

Alguns governos, incluindo o do Luxemburgo, queixaram-se da decisão. Fontes diplomáticas questionam-se sobre se a Comissão tem autoridade para avançar com uma ação unilateral. Os ministros dos Negócios Estrangeiros dos 27 vão reunir-se esta terça-feira para discutir a situação.

Peter Stano, porta-voz da UE para a política externa, destaca que o bloco quer o fim da atual agressão e a libertação de todos os reféns e, mais tarde, avançar para uma solução sustentável para a situação geral de tensão no terreno.

A União Europeia prometeu apoio inequívoco a Israel. O bloco deixa claro que o país tem o direito de se defender, mas lembra que direito internacional tem de ser respeitado.