A União Europeia deve esforçar-se por manter a sua democracia "segura e protegida", disse Ursula von der Leyen à Euronews depois de anunciar a sua candidatura à reeleição.

A política alemã confirmou na tarde de segunda-feira o seu desejo de liderar a Comissão Europeia durante mais cinco anos. A notícia põe termo a semanas de especulação crescente e aquece a corrida presidencial antes das eleições para o Parlamento Europeu.

Se for reeleita, von der Leyen está determinada a fazer da defesa uma das prioridades mais importantes e estruturais do seu segundo mandato. A defesa foi, durante anos, um domínio político de pouca visibilidade em Bruxelas, até que a Rússia lançou a invasão em grande escala da Ucrânia e obrigou os europeus a reconhecerem as suas lacunas e fraquezas.

O aumento da desinformação em linha, das falsificações e dos conteúdos ilegais também colocou o bloco em alerta máximo, em especial no contexto das eleições, em que governos estrangeiros autocráticos procuram ativamente influenciar os eleitores e moldar resultados favoráveis.

"A parte mais importante é garantir que a nossa democracia está segura e protegida", disse von der Leyen à Euronews.

Embora as decisões militares continuem a ser uma prerrogativa exclusiva dos Estados-Membros, a equipa de von der Leyen está a tentar centralizar mais poderes na parte industrial da defesa. Uma estratégia que será revelada em breve, e que foi noticiada pelo Financial Times, irá propor novos instrumentos para aumentar a produção, organizar aquisições comuns e conceder subsídios.

"A Europa tornou-se mais forte porque todos compreendemos a importância de uma despesa sólida com a segurança e de sermos capazes de garantir a segurança e de nos defendermos", afirmou von der Leyen.

"Temos de gastar mais. Temos de gastar mais e melhor. E penso que temos de gastar mais na Europa para consolidar a nossa base industrial de defesa".

O objetivo da Europa de aumentar as suas capacidades de defesa tornou-se ainda mais premente após as recentes declarações de Donald Trump, que afirmou que, se fosse eleito presidente dos EUA para um segundo mandato, iria "encorajar" a Rússia a atacar qualquer Estado da NATO que não cumprisse o objetivo de gastar 2% do seu PIB em defesa. Os comentários de Trump desencadearam uma reação furiosa dos líderes ocidentais e suscitaram receios quanto à viabilidade da aliança a longo prazo.

A NATO e a UE têm 22 membros em comum e o destino de uma está profundamente ligado ao da outra.

"A aliança da NATO é da maior importância para a União Europeia", disse von der Leyen na entrevista à Euronews, "mas penso que é importante que façamos o nosso próprio trabalho de casa, que cumpramos as nossas tarefas".No entanto, acrescentou, a segurança deve ser vista de uma forma abrangente.

A sua presidência foi pioneira no conceito de "de-risking" para lidar com a China e introduziu planos de longo alcance para acabar com os combustíveis fósseis russos.

"Também estamos a trabalhar arduamente para ter segurança económica. Estamos a trabalhar arduamente para ter segurança energética. Diversificámos as nossas fontes de energia e investimos maciçamente em energias renováveis nacionais, porque isso dá-nos independência energética", disse à Euronews.

"Por isso, vejo o termo segurança num sentido muito mais lato", sublinhou.