Euronews em força nas eleições europeias que vão marcar uma era

Principal meio de comunicação social da Europa vai utilizar toda a sua força, equipas nas capitais nacionais e formatos inovadores nas eleições para o Parlamento Europeu.

No momento em que a União Europeia faz a contagem decrescente para um ato eleitoral que marcará uma era, a principal redação da Europa vai mobilizar toda a força dos seus jornalistas de televisão e digital, concentrados em Bruxelas e espalhados pelas capitais nacionais, para proporcionar uma experiência multimédia de alta qualidade.

A nossa ambiciosa cobertura refletirá o que está em jogo no momento em que mais de 400 milhões de europeus se dirigem às urnas, num contexto de conflito global e turbulência económica, proporcionando uma perspetiva única através da qual o eleitorado multilingue do continente debate com os líderes políticos, os líderes de opinião e os empresários do bloco sobre questões de grande importância, como a energia, o clima, a saúde, a migração e a segurança.

A nossa cobertura digital e televisiva combinada, única e multicamada, irá proporcionar um enfoque multiplataforma nas principais questões em jogo e um palco no qual os eleitores do Norte, do Sul, do Leste e do Oeste, que votam pela primeira vez, podem conhecer e desafiar os políticos veteranos, expressar as suas esperanças e preocupações, debater potenciais soluções e ver claramente quais as opções que lhes são oferecidas.

A nossa cobertura acompanhará o percurso até às abertura das urnas de voto e o próprio dia com comentários dos resultados em tempo real, juntamente com uma análise exaustiva do impacto e do efeito dos resultados em todas as plataformas, para chegar a todas as preferências - seja televisão, site, aplicação, Youtube ou redes sociais.

No período que antecede as eleições, os nossos programas televisivos de referência "Brussels je T'aime" e "Global Conversation" serão dedicados a formatos especiais de eleições, testemunhando o combate entre os principais líderes políticos, empresariais e da sociedade civil.

Num novo formato inovador, os legisladores terão a oportunidade de defender os seus objectivos políticos na televisão. Os debates televisivos da Euronews centrar-se-ão em questões nacionais nas nossas principais delegações europeias, culminando num debate de referência na capital europeia.

Entretanto, os nossos repórteres no terreno irão trazer à ribalta a visão das ruas e praças da Europa ao fazerem três viagens de comboio pelo continente. Os nossos correspondentes apresentarão regularmente, online e na televisão, explicações sobre a mecânica das eleições. O nosso programa "The Cube" apresentará uma análise atualizada da desinformação, antecipando a luta contra as notícias falsas online.

A Euronews irá ainda oferecer um site no qual as sondagens nacionais são reunidas numa sondagem de sondagens, com a qual os eleitores podem interagir, comparando as projecções nos seus países com as suas próprias intenções de voto.

Em parceria com o IPSOS, a Euronews irá oferecer uma projeção exclusiva dos lugares no Parlamento Europeu, com base em sondagens realizadas pelo mesmo instituto de sondagens em 18 países europeus. Junte-se a nós no dia 19 de março para uma antevisão desta sondagem exclusiva no programa ao vivo Euronews On Air, que será complementado por um mini-site interativo acessível aos nossos mais de 30 milhões de visitantes mensais únicos.

O nosso programa dedicado à noite das eleições irá apresentar os resultados em tempo real, país a país, combinando-os para revelar o resultado final com uma análise abrangente do impacto do voto e da forma como este se traduz na composição do futuro parlamento, comissão e conselho.

A Euronews é o seu guia indispensável durante os próximos 100 dias, à medida que a Europa se aproxima da votação que vai definir uma geração.