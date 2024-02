De euronews

A 100 dias das eleições europeias, a euronews falou com alguns cidadãos nas ruas de Bruxelas sobre o seu conhecimento e interesse no escrutínio que vai eleger os 720 eurodeputados, oriundos de 27 países da UE, para o mandato até 2029.

À pergunta "sabe quando são as eleições europeias?", houve uma reação mista nas ruas de Bruxelas, que foi do "Não, não sei" ao "este ano, mas não sei em que mês", passando por "em junho e tenho a intenção de votar".

As eleições decorrerão de 6 a 9 de junho, sendo que, em 2019, a afluência às urnas foi de 50,6%, ma nédias dos eleitores dos 27 países.

São várias as crises e os temas que preocupam os europeus e estes têm diferentes opiniões sobre a prioridade que deve ser dada pelos eleitos para o Parlamento Europeu.

Várias pessoas falaram da ecologia, com uma a dizer que "apesar das reuniões, ainda não se resolveu nada sobre as alterações climáticas".

A situação na Palestina também foi mencionada, bem com o aumento do extremismo e do nacionalismo. "Os países querem fechar-se sobre si próprios. Este aumento do nacionalismo assusta-me", disse um dos inqueridos.

Duas "tribos" de eleitores poderão influenciar o resultado das eleições europeias, em junho, de acordo com um estudo do Conselho Europeu de Relações Externas (CERE), divulgado em janeiro pasado. Uma está preocupada, sobretudo, com as alterações climáticas, e a outra com a imigração.

Outros temas que são considerados prioritários são a turbulência económica global e a guerra de agressão a Rússia na Ucrânia.