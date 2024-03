Os socialistas nomearam oficialmente Nicolas Schmit, do Luxemburgo, como "Spitzenkandidat" (cabeça de lista) do Partido Socialista Europeu na corrida ao cargo de chefe da Comissão Europeia nas eleições de junho.

Os socialistas europeus reuniram-se em Roma para confirmar a candidatura de Nicolas Schmit como o cabeça de lista (“Spitzenkandidat”) do Partido Socialista Europeu (PES) às eleições de junho.

Horas antes da confirmação, o primeiro-minstro de Portugal, António Costa, alertou para a expansão do populismo em toda a Europa.

"Tendo em vista as Eleições Europeias, precisamos de enfrentar o populismo, abordando as suas causas. Precisamos abordar o medo e propor uma narrativa de esperança. Juntos, construiremos uma Europa mais justa e mais social", recomendou António Costa no congresso do Partido Socialista Europeu (PES) que está a decorrer em Roma.

"Precisamos transformar desafios em oportunidades - uma política industrial honesta da UE para alcançar uma economia dinâmica que crie novos e melhores empregos e melhore as condições de vida”, acrescentou o ainda primeiro-ministro português. “E Nicolas Schmit é o melhor candidato para fazer isso - ele fez um trabalho notável no comando do pilar social da UE", concluiu Costa, endossando o comissário para o Emprego e Direitos Sociais.

A atual presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, já está oficialmente confirmada como a “Spitzenkandidat” do Partido Popular Europeu (PPE) e espera renovar o seu mandato nas eleições europeias em junho.

