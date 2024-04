UE: Ativistas de monitorização de lóbi alertam para pressão abusiva

De Maria Psara

Reuniões de trabalho com registo público são formas de lóbi aceitáveis, mas o mesmo não se aplica a encontros em restaurantes e bares, ou viagens de luxo, segundo organizações de defesa da transparência política. Contudo, algumas empresas usam esses expedientes para tentar seduzir os eurodeputados.

PUBLICIDADE

Lóbistas que defendem os pontos de vista das multinacionais de tecnologia são dos mais ativos na pressão junto dos legisladores, de acordo com uma das organizações que descreveu a situação numa visita guiada ao chamado "bairro do lóbi" europeu, em Bruxelas.

"Existem, claro, reuniões individuais, mas existem formas mais problemáticas de exercer pressão sobre os eurodeputados e os seus assistentes. Alguns entram nos gabinetes e começam conversas informais", explicou Bram Vranken, membro do Observatório da Europa Corporativa (OEC).

"Temos até a história de um eurodeputado que foi seguido até à casa de banho por um lóbista dos combustíveis fósseis, o que é claramemente um abuso", acrescentou.

A maioria dos lóbistas alugam escritórios perto do Parlamento Europeu, em Bruxelas, para terem acesso fácil ao edifício, nomeadamente na Rua Montoyer.

Queremos ter olhos e ouvidos no Parlamento. Se alguém vir algo estranho - que é o ponto departida -, deve denunciá-lo. Tal conduzirá a investigações por parte destas duas associações de monitorização dos lóbistas. Paul Tang Eurodeputado, centro-esquerda, Países Baixos

O OEC alerta que aqueles que trabalham para o setor tecnológico têm sido muito bem sucedidos, com grandes ganhos de fatia de mercado e influência política.

"Todas as grandes empresas de tecnologia já ultrapassaram a barreira de um bilião de dólares de fatia de mercado. Logo, estas empresas são gigantes e grande parte da nossa vida passa pela Internet, através destas grandes plataformas", alertou Vranken.

"Temos visto que, juntamente com o seu poder económico - que é de monopólio -, também o seu poder político aumentou muito", disse, ainda.

O Registo de Transparência para atividades de lóbi junto das instituições da UE é voluntário. De acordo com um relatório recente do Tribunal de Contas Europeu, este registo padece de lacunas de informação sobre o lóbi exercido sobre membros da Comissão, do Parlamento e do Conselho europeus.

O OEC e outra associação denominada LobbyControl criaram a iniciativa Lobbyleaks, para denunciar o lóbi abusivo do setor tecnológico e têm o apoio de uma aliança interpartidária de eurodeputados.

"Queremos ter olhos e ouvidos no Parlamento. Se alguém vir algo estranho - que é o ponto departida -, deve denunciá-lo. Tal conduzirá a investigações por parte destas duas associações de monitorização dos lóbistas para descobrir provas do que está a acontecer", disse Paul Tang, eurodeputado do centro-esuerda dos Países Baixos.

Existem alguns casos de reação a pressão abusiva, tais como a decisão do Parlamento Europeu, no final de fevereiro, de proibir o acesso dos representantes da Amazon, porque a empresa norte-americana de vendas pela Internet se recusou a comparecer a várias audiências em comissão parlamentar.