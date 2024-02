Lobistas da Amazon proibidos de entrar no Parlamento Europeu

Proibição surge na sequência de um pedido dos deputados da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais.

PUBLICIDADE

Os lobistas da Amazon vão ser proibidos de entrar nas instalações do Parlamento Europeu em Bruxelas, decidiu na noite de terça-feira um órgão político interno. Os questores alinharam-se com os deputados da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, que solicitaram a retirada dos cartões de acesso à Amazon no início deste mês.

Os questores - grupo interno eleito para supervisionar as questões administrativas que afetam os deputados - aconselharam o Secretário-Geral a retirar os cartões de acesso de longa duração aos representantes da Amazon, confirmou um porta-voz do Parlamento à Euronews.

O parlamento não disse quando é que a proibição entra em vigor e em que condições os representantes da Amazon podem voltar a ter acesso.

A medida surge na sequência de um pedido da Comissão Parlamentar de Emprego, que solicitou a medida depois de a Amazon não ter comparecido a uma série de audições e visitas a fábricas em 2021 e 2023.

A comissão enviou um pedido ao presidente do Parlamento no início deste mês (6 de fevereiro), depois de o gigante norte-americano também não ter participado numa audição parlamentar agendada para 23 de janeiro.

"Não é razoável que os deputados sejam pressionados pela Amazon e, ao mesmo tempo, sejam privados do direito de representar os interesses dos cidadãos europeus e de inquirir sobre alegações de violação dos direitos fundamentais consagrados nos Tratados da UE e na legislação laboral da UE", diz a carta dos deputados.

Os políticos pretendem realizar debates e visitas para compreender melhor os relatos dos meios de comunicação social que sugerem um potencial controlo dos trabalhadores da Amazon, bem como outras práticas empresariais e laborais.

Na semana passada, a Conferência dos Presidentes, que reúne os líderes dos diferentes grupos políticos no Parlamento, apoiou os deputados.

A Amazon afirmou estar "muito desiludida com esta decisão" num comunicado.

"A Amazon participa regularmente em actividades organizadas pelo Parlamento Europeu e por outras instituições da UE - incluindo audições parlamentares - e continuamos empenhados em participar num diálogo equilibrado e construtivo sobre questões que afectam os cidadãos europeus", afirmou um porta-voz.

"Manifestámos repetidamente a nossa vontade de colaborar com os membros da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e convidámo-los, em várias ocasiões, a visitar as nossas instalações. Esse convite mantém-se", acrescentou o comunicado.