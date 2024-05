Irlanda enfrenta cada vez mais protestos contra a imigração

De Euronews

O número de requerentes de asilo tem vindo a crescer na Irlanda, assim como os protestos contra o seu acolhimento. Muitos recém-chegados receiam ser enviados para o Ruanda, devido ao novo plano do Governo britânico.

PUBLICIDADE

A Irlanda continua a assistir a protestos contra a imigração irregular, que se intensificaram com o crescimento do número de requerentes de asilo que têm chegado ao país. A República da Irlanda tem acolhido, particularmente, muitos migrantes que chegam através da fronteira com a Irlanda do Norte.

A mais recente manifestação contra a imigração decorreu no domingo, em Dublin, e reuniu centenas de pessoas. A marcha foi recebida com um contra-protesto e a polícia local foi obrigada a intervir, de modo a evitar o confronto entre os dois grupos.

De acordo com a imprensa local, o protesto de domingo foi organizado por habitantes da cidade de Newtownmountkennedy, que tem sido palco de intensas manifestações contra o acolhimento de requerentes de asilo nas últimas semanas.

No verão de 2023, um grupo de migrantes que dormia em tendas no centro da cidade de Dublin foi perseguido por uma multidão que incendiou o acampamento. Meses mais tarde, eclodiram tumultos nas proximidades, quando um homem de ascendência argelina, que vivia na Irlanda há 20 anos, esfaqueou várias pessoas à porta de uma escola da capital.

A violência que daí resultou foi atribuída a instigadores de extrema-direita que procuraram relacionar a falta de habitação no país com o crescente número de requerentes de asilo, em especial os muçulmanos.

Tensões crescem entre a Irlanda e o Reino Unido

Muitos recém-chegados à Irlanda receiam ser enviados para o Ruanda, ao abrigo do novo plano do Governo britânico, conhecido como o “plano Ruanda”, que prevê o tratamento dos pedidos de asilo no país africano antes de permitir a entrada de qualquer migrante.

O governo irlandês propôs o regresso dos requerentes de asilo que chegam através da fronteira terrestre entre o Reino Unido e a Irlanda, mas o Governo britânico recusou-se a discutir a proposta, afirmando que não aceitará migrantes de nenhum país da União Europeia, incluindo da Irlanda.

A imigração é um tema que tem vindo a gerar cada vez mais revolta na população irlandesa, com quase 20.000 pedidos de requerentes de asilo em atraso.