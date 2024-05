Eleições europeias: O que é que os eleitores querem e o que é que os candidatos prometem?

De Euronews

Antes da ida às urnas, em junho, a Euronews está a pedir aos eleitores europeus que indiquem uma proposta que fariam, caso fossem eleitos para o Parlamento Europeu e pergunta aos candidatos o que se comprometem a fazer se forem eleitos ou reeleitos.

PUBLICIDADE

Ouvimos os desejos de um jovem casal com três filhos que vive em Berlim e as promessas d e um eurodeputado polaco do partido Lei e Justiça (grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus).